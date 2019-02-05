Тарифы на обслуживание газового оборудования могут стать едиными

Вопрос был поднят на заседании дискуссионной площадки партии "Единая Россия", которое прошло на тему "Безопасность жилых домов с бытовым газом: как защитить жителей". Эксперты обсудили усиление мер безопасности в связи с несколькими ЧП, произошедшими в нашей стране в конце 2018 - начале 2019 годов.

В частности, были названы системные проблемы, с которыми сталкиваются как газовые службы, так и рядовые жильцы. Светлана Разворотнева озвучила данные опроса, проведенного НП "ЖКХ Контроль". Он показал, что тарифы в различных регионах заметно отличаются. За эталон была взята типовая квартира площадью 60 квадратных метров. Расценки на обслуживание газового оборудования в ней варьируются от 120 рублей в Санкт-Петербурге и 230 рублей в Воронежской области до более 2000 рублей в год в Крыму, Нижегородской области и Республике Удмуртия.

Такие тарифы должно регулировать государство, считает Светлана Разворотнева. Причем необходимо также решить проблему доступа представителей обслуживающих организаций в квартиры. Во многих регионах поставщики газа перешли на прямые сборы с жильцов платы за обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Они выставляют договоры на оказание таких работ. Однако это, по сути, освободило управляющие организации от ответственности за исправность газового оборудования.

Газовики же нередко не могут провести техобслуживание без помощи УК - жители попросту не пускают их в свои квартиры, напуганные сообщениями о мошенниках. Кроме того, сил и средств компаний, поставляющих в дома бытовой газ, не всегда хватает для проведения технического обслуживания всего города.

"Государство должно обратить внимание и на качество работы специализированных организаций, которые зачастую только заключают договоры, а осмотры не проводят, - говорит Светлана Разворотнева. - Надо также обратить внимание на состав работ. В него, например, не входит обслуживание вентиляционных каналов, а забитая вентиляция - это причина взрывов. Газ скапливается в квартирах".

Кроме того, Светлана Разворотнева предложила подумать над решением вопроса замены изношенного газового оборудования в квартирах малообеспеченных граждан. По ее мнению, необходима госпрограмма помощи таким собственникам. К слову, в резолюцию заседания внутрипартийной дискуссионной площадки вошло и предложение о запуске новой инициативы "Школы грамотного потребителя".

Как отметил координатор этого проекта, председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов, с 15 февраля во всех регионах начнут читать лекции о безопасном использовании газа в быту. Это будет цикл информационно-просветительских мероприятий о культуре безопасного использования бытового газа и случаях мошенничества по платной установке газоанализаторов.

"Будет разработан онлайн-курс и видеоматериалы, мы проведем образовательные семинары для людей со всех регионов страны. Кроме того, будет разработана памятка, которую мы раздадим и людям, и в помощь управляющим организациям для того, чтобы "говорить на одном языке" и в рамках установленных правовых требований", - заявил Александр Козлов.