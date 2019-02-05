Телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину

Украинские пограничники во вторник отказались впускать в страну российскую телеведущую Анастасию Ивлееву. По данным местных властей, в 2017 году она посещала Крым. Теперь въезд на территорию Украины телеведущей закрыт на три года.

"Сегодня на Украину не пропустили гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблогером и телеведущей. Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году", - говорится в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины. Как телеведущая пояснила украинским пограничникам, в Крым она летала прямым рейсом с территории России в туристических целях.

За посещение полуострова ей запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Напоминаем, что Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда 96,77 процента крымчан и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение региона в состав России.