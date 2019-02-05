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05.02.2019 20:58
Рубрика: В мире

Два Трампа

Президент США пригласил в конгресс мальчика-однофамильца, над которым издеваются одноклассники
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Традиционное обращение президента США Дональда Трампа "О положении страны" - ежегодная речь главы Белого дома, в которой он дает оценку работе своей администрации и рассказывает о приоритетах на будущее. Ее транслируют все основные американские телеканалы.
Президенту США Дональду Трампу, растерявшему союзников в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов, в этом году было непросто готовить речь "О положении страны". Фото: EPA Президенту США Дональду Трампу, растерявшему союзников в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов, в этом году было непросто готовить речь "О положении страны". Фото: EPA
Президенту США Дональду Трампу, растерявшему союзников в нижней палате конгресса по итогам промежуточных выборов, в этом году было непросто готовить речь "О положении страны". Фото: EPA

Изначально обращение было запланировано не на вечер 5 февраля, а на 29 января. Но на тот момент в США продолжался 35-дневный шатдаун, как здесь называют частичную приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Бюджет вовремя принять не получилось из-за разногласий между Белым домом и демократической оппозицией в конгрессе. Трамп требовал включить в бюджет расходы на строительство стены от иммигрантов на границе с Мексикой на сумму 5,7 миллиарда долларов, а оппозиция отказывалась. В результате спикер нижней палаты Нэнси Пелоси не стала приглашать Трампа выступить с речью до тех пор, пока он не подпишет документы о возобновлении финансирования правительства на условиях демократов, что тот в конечном итоге и сделал.

Фото: AP Photo/David J. Phillip
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Традиционно президент США имеет право пригласить на свою речь нескольких гостей, которых использует в качестве живого примера для своих тезисов. В этом году одним из приглашенных должен был стать Джошуа Трамп - мальчик-однофамилец главы государства, над которым насмехаются одноклассники. Из-за издевательств ребенка пробовали сначала обучать на дому, потом перевели в другую школу, но и это не помогло. Теперь родители подумывают над сменой его фамилии.

Для взрослого Трампа это выступление станет вторым. Но в прошлом году обе палаты конгресса США, к которым обращался глава государства, контролировались его политическими союзниками-республиканцами. Поэтому непосредственно за его спиной сидели два человека, аплодировавшие каждому предложению, - спикер нижней палаты Пол Райан и вице-президент Майкл Пенс, формально считающийся главой сената. Но по итогам недавних промежуточных выборов контроль над нижней палатой конгресса перешел к оппозиционной демократической партии. Новый спикер-демократ Нэнси Пелоси уже дала понять, что легкой жизни президенту в ближайшие два года ждать не стоит. И Трамп это уже прочувствовал.

В мире США Дональд Трамп
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