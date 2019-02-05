В конце декабря фигуристки-юниорки из группы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная - заняли весь пьедестал на взрослом чемпионате России в Саранске, отодвинув на второй план и олимпийскую чемпионку Алину Загитову, и чемпионку мира Евгению Медведеву. В минувшие выходные в Перми на первенстве страны уже в своей возрастной категории 14-15-летние девочки снова удивили весь мир фигурного катания.

Точнее, одна из них. В произвольной программе Александра Трусова прыгнула два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным, и получила рекордные оценки за прокат - 164,44 балла. Это больше взрослого мирового рекорда, установленного по новым правилам и принадлежащего Алине Загитовой (158,50). Правда, зафиксирован этот результат Трусовой не будет. Международный союз конькобежцев (ISU) принимает во внимание только оценки, полученные на соревнованиях под своей эгидой.

Даже если сделать скидку на то, что на национальных турнирах, в какой бы стране они ни проходили, оценки часто бывают завышенными, все равно очевидно, что четверной прыжок стоит дорого и многое решает. После короткой программы Трусова, допустившая ошибку в каскаде, шла только седьмой. Но чисто исполненные элементы ультра-си сделали ее чемпионкой России (233,99 балла). Катание Алены Косторной считается самым взрослым, осмысленным, а скольжение чуть ли не идеальным. Но 15-летняя Алена прыгает только тройные, поэтому осталась второй (230,79). Анна Щербакова не справилась с четверным лутцем и заняла третье место (223,79).

Отношение к такому раскладу может быть разным. Выступления Косторной выделяются даже на фоне технически сложных прокатов конкуренток. Особенно если у Саши или Ани что-то не получается. Цена ошибки тоже большая и сильно портит впечатление от программы. Девочки пытаются "догнать" музыку после падения, торопятся исполнить все оставшиеся элементы. Не просто так ISU менял правила и ограничивал количество четверных в программах мужчин-одиночников.

Но пока эта погоня за сложностью, эта битва прыжков продолжается. Косторная, которая лидировала в короткой программе только за счет ошибок соперниц, понимает, что ей нужен хотя бы аксель в три с половиной оборота. Тем более его уже более или менее стабильно на соревнованиях прыгает японка Рика Кихира. Именно за счет более сложного набора элементов она обыграла Загитову в финале Гран-при.

- Результатами чемпионата России довольна. Испытываю больше позитивных эмоций. Все-таки смогла чисто и красиво, без запинок откатать обе программы. Порадовать публику, - приводит слова Косторной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Но понимаю, что необходимо разучивать тройной аксель. Мы начинаем, но потом случается маленькая травма, начинает что-то болеть. Мы откалываем тренировки на потом. Это мешает в разучивании этого прыжка.

3 прыжка в четыре оборота - тулуп, сальхов и лутц - может исполнять Александра Трусова

Трусова хочет вставлять в программу больше четверных. Ведь помимо тулупа она владеет еще сальховом и лутцем. Да и новости про прогресс Кихиры распространяются быстро. Ведь в Сети уже появилось видео, как японка удачно делает тулуп и сальхов на тренировке. Если 16-летняя Рика исполнит хотя бы один из них на официальном старте, то войдет в историю как первая взрослая фигуристка с четверным в арсенале. Пока же в "клубе четверных" лишь юниорки из группы Тутберидзе - Щербакова и Трусова.

Между тем

Двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева примет участие в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Об этом журналистам сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Напомним, что на этом старте у Медведевой, пропустившей чемпионат Европы в Минске, будет шанс отобраться в команду и выступить на чемпионате мира в японской Сайтаме (18-24 марта).

Кстати, время после чемпионата мира у Медведевой тоже занято. В конце марта она присоединится к участникам ледового шоу Stars on Ice Canada. Женя будет кататься вместе с олимпийскими чемпионами Пхенчхана в команде с Патриком Чаном, Кэйтлин Осмонд и парой Меган Дюамель - Эриком Рэдфордом, призерами Игр Элвисом Стойко и Джеффри Баттлом, трижды призерами чемпионата мира Кэйтлин Уивер - Эндрю Поже.