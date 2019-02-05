УЕФА рассмотрит возможность отмены правила гостевого гола

Правило гостевого гола в матчах плей-офф еврокубков может уйти в историю. Как сообщает издание Kicker, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время рассмотрит возможность отмены этого правила.

Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома УЕФА в среду, 6 февраля. По данным источника, исполком предложит внести поправки в действующий регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В настоящее время по правилам, действующим с 1965 года, команда, которая в двухматчевом противостоянии больше забивает на чужом поле, имеет преимущество при равном счете по итогам двух встреч.

Вместе с тем, в УЕФА считают, что это правило потеряло актуальность, поскольку забить гол на выезде сейчас не так сложно, как 50 лет назад, когда многое зависело, к примеру, от отсутствия единого стандарта мячей.

Предполагается, что может быть взят на вооружение метод, примененный в прошлом году в Кубке английской лиги. Там отказались от правила выездного гола и при ничейном исходе пробивали послематчевые пенальти.