В 2018 году Венесуэла выплатила РФ $2,3 млрд долгов

За прошлый 2018 год Каракас выплатил 2,3 миллиарда долларов предоплат, полученных от "Роснефти", передает РИА Новости. Это половина имевшегося на тот момент долга без учета процентов.

Напомним, что весной 2018 года вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро озвучил выданную компанией венесуэльской PDVSA сумму. Речь шла об авансе за поставки нефти в 6,5 млрд долларов. Погасить этот займ планировалось до конца 2020 года.

"Проекты на территории Венесуэлы осуществляются в соответствии с требованиями применимого к ним законодательства, и соглашения, заключенные в их отношении, являются законными и действительными", - подчеркивается в презентации российской компании к отчету по МСФО .