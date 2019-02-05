В 43 регионах зафиксировано превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 43 регионах страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Опасение вызывает то, что превалирует свиной грипп (AH1N1 2009 года). При этом наибольшая заболеваемость зафиксирована у детей 3-6 лет в детских садах и 7-14 лет в школах.

"Максимальные превышения эпидпорога зарегистрированы в пяти субъектах Российской Федерации", - передает слова главы службы РИА Новости. Среди них Алтайский край, республики Бурятия, Якутия и Хакасия, Свердловская область.

По словам Поповой, продолжается распространение заболеваемости по стране. Если на прошлой неделе превышение порогов было зафиксировано в 23 регионах, то на этой произошло почти двукратное увеличение - до 43 регионов.