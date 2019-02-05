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05.02.2019 06:00
Рубрика: Экономика

В феврале курс доллара готов преодолеть психологический рубеж

Текст: Георгий Панин
Анна Кокорева, финансовый аналитик, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

 - В последние две недели рублевые пары торгуются в узком диапазоне без резких движений, более того, курсы незначительно, но снизились.

Так, пара доллар/рубль в середине января торговалась в районе 66,5 рубля, а пара евро/рубль - около 76,3 рубля. На конец месяца пара доллар/рубль снизилась до 65 рублей, а пара евро/рубль - до 74,8 рубля.

Фото: iStock
Что будет с курсом рубля на этой неделе

Укрепление рубля произошло на фоне некоторого затишья на геополитической арене. США в этот период было явно не до России и санкций: из-за "шатдауна" ряд министерств просто прекратили свою работу. Главным вопросом для правительства страны на некоторое время стало строительство стены на границе с Мексикой.

Европе тоже явно было не до нас. Президент Франции Эммануэль Макрон решал проблемы с "желтыми жилетами", а в Великобритании вновь возникли сложности с Brexit: парламент не принял законопроект, определяющий взаимоотношения ЕС и Соединенного Королевства после выхода его из Евросоюза. Премьер-министр Тереза Мэй чуть не лишилась доверия парламентариев.

В конце месяца внимание мировых элит и вовсе сместилось в сторону Латинской Америки.

На рынке нефти в этот период было затишье, нефть марки Brent торговалась в диапазоне 59,5-62,6 доллара за баррель, что обеспечило определенную стабильность валютного курса.

Первая половина февраля обещает быть не менее спокойной. Внешний фон еще некоторое время останется нейтральным. В центре внимания инвесторов находятся Венесуэла, торговые отношения Китая и США, а также Brexit. Цены на нефть падения также не обещают, даже наоборот - нефть марки Brent пытается закрепиться выше 63 долларов за баррель.

Фото: Александр Корольков
Аналитики ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ

Главным гарантом стабильности в начале февраля выступит ЦБ РФ. В ближайшую пятницу, восьмого февраля, состоится очередное заседание Банка России, который, вероятно, продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики на фоне ускорения темпов роста инфляции.

Ставка останется без изменений. Понимание того, что Центробанк РФ готов принимать меры в случае роста волатильности на рынке, заставит трейдеров отступить.

Что касается динамики пары евро/доллар, то инструмент пока торгуется в "боковике". Евросоюз и США попеременно выпускают то позитивную, то негативную статистику. Однако после заседания ФРС США на прошлой неделе, у евро шансов на рост больше. Американский регулятор решил не спешить с дальнейшим повышением ставки и может приостановить сокращение активов на балансе. Такая перемена взглядов негативно влияет на доллар, толкая его вниз.

Таким образом, в рублевых парах может наблюдаться незначительная раскорреляция. Исходя из всего этого, в первой половине февраля пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,7-66 рублей (последний раз доллар стоил ниже 65 рублей в августе 2018 года). А пара евро/рубль - в диапазоне 74-76 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок
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