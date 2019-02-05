В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка

Давать отцам 10-дневный отпуск при рождении ребенка предлагает депутат Госдумы Василий Власов. Он готовит соответствующий законопроект, кроме того свои предложения он направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

Сейчас отец может при рождении ребенка взять 5-дневный неоплачиваемый отпуск. Либо оформить декретный отпуск вместо мамы. Власов же предлагает к положенному по закону отпуску добавить 10 оплачиваемых дней, которые папа сможет взять при рождении ребенка, сообщают РИА Новости.

Депутат ссылается на опыт других стран. В частности, на идентичное предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС оплачиваемый отпуск для отцов сроком в 10 дней.