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05.02.2019 20:00
Рубрика: В мире

Водитель в деловом костюме и белых перчатках

Текст: Александр Ленин
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Японские такси - это элегантные машины с вышколенными пожилыми водителями в строгих деловых костюмах и белых перчатках. Автомобили начищены до блеска и находятся в идеальном техническом состоянии. На таких такси хочется ездить, от процесса получаешь настоящее удовольствие.
В Японии планируют внедрять беспилотные такси, такие как Robot Taxi, которые пару лет назад демонстрировали гостям саммита G7 в префектуре Миэ. Фото: Александр Ленин В Японии планируют внедрять беспилотные такси, такие как Robot Taxi, которые пару лет назад демонстрировали гостям саммита G7 в префектуре Миэ. Фото: Александр Ленин
В Японии планируют внедрять беспилотные такси, такие как Robot Taxi, которые пару лет назад демонстрировали гостям саммита G7 в префектуре Миэ. Фото: Александр Ленин

Однако работа таксиста в Японии не самая престижная. Наверное, поэтому средний возраст таксиста в Стране восходящего солнца около 65 лет, увидеть на этом месте иностранца или женщину практически невозможно. Для получения лицензии будущему таксисту необходимо пройти серьезные испытания и сдать экзамены, в том числе на знание города и правил общения с клиентами. Тесты, естественно, проводятся на японском языке. Так, в крупном городе Осаке работают около 25 тысяч таксистов, из которых всего трое - выходцы из других государств. Кстати, один из них - наш соотечественник. В свое время он женился на японке.

Таксисты в Японии, пожалуй, как и во всем мире, болтливы и готовы поддержать разговор на любую тему. Правда, шоферы-японцы зачастую не владеют английским и уж тем более русским. В последнее время этот вопрос стараются решить. На носу Олимпиада‑2020 и ожидается много гостей из-за рубежа.

Такси в Японии не спутать ни с какими другими машинами. Они имеют особую раскраску, световые обозначения и маркировку. Местные автопроизводители разработали модели специально для таксомоторных парков. При этом были учтены требования безопасности и возможные пожелания клиентов. Пассажирская дверь открывается автоматически, кресла плотно обтянуты белой старомодной тканью, что лишний раз подчеркивает свежесть и чистоту салона, во время поездки можно зарядить свой смартфон.

В Японии сделают ставку на летающие автомобили

Накануне летней Олимпиады в Токио было принято решение разработать для такси принципиально новую машину. Пятиместный кэб цвета индиго напоминает британские такси, но по-своему оригинален и неповторим. Просторная машина с вместительным багажником объемом 401 литр и широкими пассажирскими окнами оборудована левой сдвижной дверью с увеличенным входным проемом. Внимательные японцы также предусмотрели возможность перевозки людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. На улицах Токио уже вовсю бегают такие авто. А в планах внедрение беспилотных такси, которые прошли испытания несколько лет назад. Для вызова такой машины потребуется обычное приложение на смарт­фоне: клиент указывает место назначения и ждет авто, а открытие двери, оплата по счету и многие другие манипуляции будут проводиться при помощи гаджета. Такой автомобиль способен ориентироваться в пространстве и видеть препятствия на дороге, благодаря установленным на нем многочисленным сенсорам, видеокамерам, а также GPS-устройству.

Поймать такси на японских улицах не составит труда. Приложениями японцы пока пользуются не очень активно, а популярный в России Uber вообще не пускают на местный рынок. Так что нужно просто поднять руку вверх - и машина даже из среднего ряда рванет к тебе наперерез остальным участникам движения.

В мире Восточная Азия Япония
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