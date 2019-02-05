В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса

На лондонском Хайгетском кладбище неизвестные злоумышленники осквернили могилу Карла Маркса и его супруги Женни Вестфален, передает ТАСС. На надгробии была разбита табличка с годами жизни и смерти основателя марксистского движения.

"Мемориал Карла Маркса осквернен вандалами! - констатировали представители администрации кладбища. - Он выглядит так, как будто его били молотком. Это исторический памятник I cтепени, и так обращаться с нашим наследием недопустимо".

Это не первое покушение на памятник. Ранее его неоднократно обливали краской и пытались повредить.