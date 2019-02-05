В Марселе лидер "желтых жилетов" приговорен к 6 месяцам тюрьмы

Шесть месяцев лишения свободы условно - таков приговор лидеру движения "желтых жилетов" во французском Марселе, передает ТАСС. Лидер акций протеста, имя которого в суде не озвучивалось, признан виновным в оскорблении сотрудников полиции и провокации к совершению насилия в ходе акций протеста.

По данным полиции, фигурант трижды сталкивался с представителями правопорядка во время манифестации и вступал с ними в словесную перепалку. Кроме того группа "желтых жилетов" забросала полисменов камнями, после чего один из правоохранителей был госпитализирован.

Напомним, что акции "желтых жилетов" проходят во Франции с конца прошлого года и цель их - борьба с неэффективным управлением страной и недостаточными мерами по борьбе с бедностью.