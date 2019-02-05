В Минпромторге рассказали о медицинских новинках в борьбе с раком

За последние пять лет доля отечественных лекарств в сегменте препаратов для лечения онкозаболеваний выросла, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"Сейчас эта доля составляет 33 процента", - отметил он. Сегодня на рынке уже есть российские медицинские аналоги мировых бестселлеров в борьбе с раком.

Так на российском рынке зарегистрированы диагностические медицинские изделия в высокой степенью визуализации, к примеру, маммографические системы нового поколения, телеуправляемый рентгеновский аппарат, программно-аппаратные и гамма-терапевтические комплексы.

Всего в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" до 2020 года были поддержаны 168 проектов, предусматривающих разработку лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний.