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05.02.2019 11:08
Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали о медицинских новинках в борьбе с раком

Текст: Ирина Жандарова
За последние пять лет доля отечественных лекарств в сегменте препаратов для лечения онкозаболеваний выросла, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Сейчас эта доля составляет 33 процента", - отметил он. Сегодня на рынке уже есть российские медицинские аналоги мировых бестселлеров в борьбе с раком.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Так на российском рынке зарегистрированы диагностические медицинские изделия в высокой степенью визуализации, к примеру, маммографические системы нового поколения, телеуправляемый рентгеновский аппарат, программно-аппаратные и гамма-терапевтические комплексы.

Всего в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" до 2020 года были поддержаны 168 проектов, предусматривающих разработку лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг
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