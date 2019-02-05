В Москве арестовали начальника таможенного ОБЭПа

В Москве арестован руководитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни. Его подозревают в получении взятки.

Информацию об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Лариса Марковец. Она уточнила, что задержание произвели сотрудники СК и ФСБ.

Следствие подозревает чиновника в том, что он принял получил от бизнесмена, занимающегося импортом товаров, взятку на сумму 347 тысяч рублей, чтобы уменьшить штрафные санкции по отношению к компании.

В настоящий момент суд не принял решение об избрании меры пресечения подозреваемого.