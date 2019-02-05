В помощь Единому реестру российских программ создадут каталог

Новости

В Киргизии "заминировали" второй аэропорт и авиакассы 18:30
В Египте раскопали лабиринт с 40 мумиями 18:30
В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса 18:22
США могут создать на границе с Мексикой "живую стену" из военных 18:20
Видео: Гильермо дель Торо показал монстров своего нового хоррора 18:15
В Петербурге студента убило упавшей с крыши глыбой льда 18:14
РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах 18:12
На Украине отстранили от работы и.о. главы минздрава 17:58
Минкомсвязи назвало способ обезопасить промышленный интернет в России 17:52
Денис Глушаков развелся с женой 17:38
В 2018 году Венесуэла выплатила РФ $2,3 млрд долгов 17:29
Госдума заподозрила Apple и Samsung в умышленном замедлении смартфонов 17:25
В новосибирском зоопарке родились три чакоанские мары 17:22
В суд передали дело о поджоге пятерых участниц квеста в Саратове 17:16
Число "заминированных" объектов в Москве и Подмосковье приблизилось к 200 17:15
Ученые связали депрессию с нехваткой бактерий в кишечнике 17:10
В Петербурге приставы задержали алиментщицу благодаря шугарингу 17:09
Директора псковской ОЭЗ уволили за коррупцию 16:52
Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену 16:44
Курсирующие по Московским центральным диаметрам поезда оснастят Wi-Fi 16:40
В Калуге арестован водитель перевернувшегося автобуса с детьми 16:39
Путин встретится с опытными и молодыми бизнесменами 16:32
Наколками немецких полицейских заинтересовались законодатели 16:30
Россия предложила провести Универсиаду-2023 в Екатеринбурге 16:23
В Сахаре обнаружены сотни сооружений неизвестной цивилизации 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 18:13
Рубрика: Экономика

В софтах двоится

В помощь Единому реестру российских программ создадут каталог
Текст: Юлия Кривошапко
В России появится каталог отечественного программного обеспечения. Он будет дополнять Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", которая реализует проект, рассчитывают, что создание каталога будет способствовать более активному импортозамещению ПО.

Пилот каталога представят в первой половине 2019 года. "Он будет более функциональным, чем Единый реестр, - пояснил глава комитета по интеграции отечественного программного обеспечения АРПП Иван Панченко, выступая на международной конференции PGConf.Russia 2019 в Москве. - Еще на этапе обсуждения мы решили, что каталог должен позволять находить реально существующие на рынке решения, помогать составлять представление, в какой среде они работают, с чем совместимы, и формировать комплексы программ под решение конкретных задач".

Минкомсвязь увеличит вес бандероли до пяти килограммов

При этом каталог не станет заменой Единого реестра. Он создается в помощь тем, кто хочет добросовестно решить задачу перехода на отечественное ПО, добавил Панченко.

Импортозамещение - один из ключевых вопросов в стратегии цифрового развития России. Активная его фаза началась в 2015 году, напомнил Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт". Сейчас в Едином реестре отечественного ПО уже более пяти тысяч программных продуктов и несколько десятков операционных систем, вступили в силу нормативные документы, регулирующие закупки ПО для обеспечения государственных и муниципальных нужд, действует постановление правительства "Об установлении запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств...", госкомпаниям направлены директивы по переходу на отечественное ПО.

Тем не менее, переход на отечественный софт идет не очень активно. По данным недавнего отчета Счетной палаты, более 96 процентов госорганов до сих пор пользуются зарубежными операционными системами, 82 процента - иностранными почтовыми серверами, 99 процентов используют системы управления баз данных (СУБД) не из реестра отечественного ПО, отметил Лашин.

Фото: РИА Новости
Медведев призвал страны ЕАЭС к переходу на "цифру"

На пути импортозамещения остается немало нерешенных вопросов, констатировали эксперты. Один из них касается разработки и внедрения системного отечественного ПО, которое лежит в основе любых ИТ-систем и является "фундаментом" для функционирования прикладного ПО.

По словам Ивана Панченко, программное обеспечение сильно отличается от ПО, с которым работают конечные пользователи. Оно разрабатывается гораздо дольше, требует высококвалифицированных специалистов и в большей степени базируется на науке, поэтому для развития этого направления необходима помощь государства.

8,5 миллиарда рублей потратили отечественные чиновники в 2017 и 2018 годах на российский софт, еще 3,3 миллиарда - на импортный.

В обновленной Стратегия развития IT-отрасли, которую подготовило министерство цифрового развития, впервые признается важность разработки системного отечественного ПО. "Это дает некоторую надежду, что это направление получит поддержку государства", - уточнил Панченко.

Кстати

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух подтвердил планы по исключению из реестра отечественного ПО продуктов на базе иностранных разработок. Решение по этому поводу было принято в ноябре. Речь идет о программном обеспечении, базирующемся на системах управления базами данных (СУБД), серверах приложений и платформах иностранного происхождения, напомнил он.

"Это движение в сторону создания рынка для отечественных продуктов с тем, чтобы прикладные системы начали базироваться на российских системах, - пояснил Массух. - Споров по этому поводу было много. Но, если мы хотим создать рынок для своих программистов и переориентировать на наши компании потоки, которые идут сейчас за океан, другого пути нет".

Экономика Отрасли Связь Digital Технологии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол РФ в Японии отреагировал на статью о размещении ракет на Курилах
Депутаты призвали ввести льготы за раздельный сбор отходов
Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену
МИД России прогнозирует усиление давления на российские СМИ
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда