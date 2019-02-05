В помощь Единому реестру российских программ создадут каталог

В России появится каталог отечественного программного обеспечения. Он будет дополнять Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", которая реализует проект, рассчитывают, что создание каталога будет способствовать более активному импортозамещению ПО.

Пилот каталога представят в первой половине 2019 года. "Он будет более функциональным, чем Единый реестр, - пояснил глава комитета по интеграции отечественного программного обеспечения АРПП Иван Панченко, выступая на международной конференции PGConf.Russia 2019 в Москве. - Еще на этапе обсуждения мы решили, что каталог должен позволять находить реально существующие на рынке решения, помогать составлять представление, в какой среде они работают, с чем совместимы, и формировать комплексы программ под решение конкретных задач".

При этом каталог не станет заменой Единого реестра. Он создается в помощь тем, кто хочет добросовестно решить задачу перехода на отечественное ПО, добавил Панченко.

Импортозамещение - один из ключевых вопросов в стратегии цифрового развития России. Активная его фаза началась в 2015 году, напомнил Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт". Сейчас в Едином реестре отечественного ПО уже более пяти тысяч программных продуктов и несколько десятков операционных систем, вступили в силу нормативные документы, регулирующие закупки ПО для обеспечения государственных и муниципальных нужд, действует постановление правительства "Об установлении запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств...", госкомпаниям направлены директивы по переходу на отечественное ПО.

Тем не менее, переход на отечественный софт идет не очень активно. По данным недавнего отчета Счетной палаты, более 96 процентов госорганов до сих пор пользуются зарубежными операционными системами, 82 процента - иностранными почтовыми серверами, 99 процентов используют системы управления баз данных (СУБД) не из реестра отечественного ПО, отметил Лашин.

На пути импортозамещения остается немало нерешенных вопросов, констатировали эксперты. Один из них касается разработки и внедрения системного отечественного ПО, которое лежит в основе любых ИТ-систем и является "фундаментом" для функционирования прикладного ПО.

По словам Ивана Панченко, программное обеспечение сильно отличается от ПО, с которым работают конечные пользователи. Оно разрабатывается гораздо дольше, требует высококвалифицированных специалистов и в большей степени базируется на науке, поэтому для развития этого направления необходима помощь государства.

8,5 миллиарда рублей потратили отечественные чиновники в 2017 и 2018 годах на российский софт, еще 3,3 миллиарда - на импортный.

В обновленной Стратегия развития IT-отрасли, которую подготовило министерство цифрового развития, впервые признается важность разработки системного отечественного ПО. "Это дает некоторую надежду, что это направление получит поддержку государства", - уточнил Панченко.

Кстати



Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух подтвердил планы по исключению из реестра отечественного ПО продуктов на базе иностранных разработок. Решение по этому поводу было принято в ноябре. Речь идет о программном обеспечении, базирующемся на системах управления базами данных (СУБД), серверах приложений и платформах иностранного происхождения, напомнил он.



"Это движение в сторону создания рынка для отечественных продуктов с тем, чтобы прикладные системы начали базироваться на российских системах, - пояснил Массух. - Споров по этому поводу было много. Но, если мы хотим создать рынок для своих программистов и переориентировать на наши компании потоки, которые идут сейчас за океан, другого пути нет".