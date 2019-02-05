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В продажу поступили дешевые восстановленные iPhone X, известна цена

05.02.2019,  
14:30
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple на своем официальном сайте начала продажу восстановленных смартфонов предыдущего поколения iPhone X. На устройства с пометкой Refurbished действует годичная гарантия (на новые - двухгодичная), в остальном же смартфоны ничем, включая комплектацию, не отличаются от новых.

Стоимость восстановленного iPhone X в модификации с 64 гигабайтами постоянной памяти составляет 769 долларов, или чуть более 50 тысяч рублей. 256-гигабайтная версия предлагается за 899 долларов - по текущему курсу это составляет примерно 60 тысяч рублей.

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Восстановление смартфона по официальному техпроцессу Apple означает полную проверку работоспособности бывших в употреблении устройств, замену старых компонентов на новые, устранение дефектов, последующее тестирование и комплектацию стандартным набором аксессуаров. Дисплей, корпус и аккумулятор меняются на новые в любом случае, также меняется серийный номер девайса.

Стоит отметить, что восстановленные iPhone X продаются пока что лишь в США. На российском рынке за сумму 50-60 тысяч рублей можно приобрести как новые iPhone XR, так и флагманы на Android, включая Samsung Galaxy Note9, Huawei Mate 20, OnePlus 6T в 128-гигабайтной модификации.

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