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Рубрика: Экономика

С выездом на место

В России предложили проверять производителей импортных овощей
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Отечественные овощеводы предложили разрешать импорт в Россию овощей только с предприятий, проверенных российскими специалистами.
Доля отечественных овощей на российском рынке должна вырасти к 2025 году до 85 процентов. Сейчас - 65 процентов. Фото: РИА Новости Доля отечественных овощей на российском рынке должна вырасти к 2025 году до 85 процентов. Сейчас - 65 процентов. Фото: РИА Новости
Доля отечественных овощей на российском рынке должна вырасти к 2025 году до 85 процентов. Сейчас - 65 процентов. Фото: РИА Новости

Уже разработана "дорожная карта" взаимодействия с Россельхознадзором по введению инспекционного контроля на зарубежных предприятиях, рассказал журналистам президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
Сейчас подобные инспекции проводятся только в отношении зарубежных поставщиков мясной и молочной продукции. Импортные овощи проверяются только на границе. Но в тех странах, которые поставляют к нам овощи (Египет, Турция, Китай), не контролируется ни уровень применения химических средств защиты растений, ни качество почвы, говорит председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Правда, с 2011 года и в России никто не контролирует оборот пестицидов и химикатов, добавил представитель Россельхознадзора Дмитрий Васин.

Фото: iStock
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Гарантией качества российских тепличных овощей может стать их сертификация в качестве органической продукции при соблюдении ряда требований. Большинство этих условий и так уже выполняются в теплицах. Здесь нет загрязненных грунтов, используется искусственный стерильный субстрат, потому нет необходимости применять ядовитые средства защиты растений от сорняков. С вредными насекомыми также борются биологическими методами. В итоге качество тепличных овощей полностью контролируется. Но органическая продукция будет дороже, признают представители отрасли.

Производство российских помидоров, огурцов и другой продукции будет расти. Уже в этом году оно увеличится на 300 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом. Долю отечественных овощей на рынке предполагается довести до 85 процентов к 2025 году (сейчас - 65 процентов). Однако многое будет зависеть от того, "насколько производство будет соответствовать спросу и покупательной способности населения, смогут ли сельхозпроизводители рассчитывать на господдержку", - заметил Кашин. Овощи защищенного грунта могут быть значительно дешевле, чем сейчас, за счет снижения тарифов на энергию, добавил он и пояснил, что над этими вопросами "работа ведется".

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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