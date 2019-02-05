В России предложили проверять производителей импортных овощей

Отечественные овощеводы предложили разрешать импорт в Россию овощей только с предприятий, проверенных российскими специалистами.

Уже разработана "дорожная карта" взаимодействия с Россельхознадзором по введению инспекционного контроля на зарубежных предприятиях, рассказал журналистам президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

Сейчас подобные инспекции проводятся только в отношении зарубежных поставщиков мясной и молочной продукции. Импортные овощи проверяются только на границе. Но в тех странах, которые поставляют к нам овощи (Египет, Турция, Китай), не контролируется ни уровень применения химических средств защиты растений, ни качество почвы, говорит председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Правда, с 2011 года и в России никто не контролирует оборот пестицидов и химикатов, добавил представитель Россельхознадзора Дмитрий Васин.

Гарантией качества российских тепличных овощей может стать их сертификация в качестве органической продукции при соблюдении ряда требований. Большинство этих условий и так уже выполняются в теплицах. Здесь нет загрязненных грунтов, используется искусственный стерильный субстрат, потому нет необходимости применять ядовитые средства защиты растений от сорняков. С вредными насекомыми также борются биологическими методами. В итоге качество тепличных овощей полностью контролируется. Но органическая продукция будет дороже, признают представители отрасли.

Производство российских помидоров, огурцов и другой продукции будет расти. Уже в этом году оно увеличится на 300 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом. Долю отечественных овощей на рынке предполагается довести до 85 процентов к 2025 году (сейчас - 65 процентов). Однако многое будет зависеть от того, "насколько производство будет соответствовать спросу и покупательной способности населения, смогут ли сельхозпроизводители рассчитывать на господдержку", - заметил Кашин. Овощи защищенного грунта могут быть значительно дешевле, чем сейчас, за счет снижения тарифов на энергию, добавил он и пояснил, что над этими вопросами "работа ведется".