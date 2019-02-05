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Крупнейшие в России агрегаторы "Яндекс.Такси", Uber, Gett, "Ситимобил", "Везет Такси" не оставили шансов некогда популярным таксопаркам. Онлайн-сервисы заказа такси оказались крайне востребованными.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Агрегаторы оптимизировали загрузку такси, машина сегодня приезжает за 3-5 минут. Упала стоимость поездки. Средний чек снизился с 650 рублей в 2015 году до 450 рублей в 2018 году.

"Это детище современных информационных технологий. А будущее за беспилотными такси, где, разумеется, будут агрегаторы", - уверен глава Союза пассажиров Кирилл Янков".

Однако при очевидных плюсах есть и негативные моменты. Агрегаторы не несут ответственности перед пассажирами. Не контролируют время работы водителя на линии. Он может работать круглыми сутками и все равно получать новые заказы.

Впрочем, здесь недавно появился просвет. Один из агрегаторов заявил, что будет контролировать и скорость на маршруте (за ее превышение водителя "открепят" от агрегатора), и продолжительность работы за рулем. Теперь у этого агрегатора будет конкурентное преимущество - пассажиры начнут отдавать предпочтение безопасной поездке. Значит, придется подтягиваться и другим. Правда, они могут перебить это преимущество снижением цен и выиграть на обороте, не исключают эксперты. И безопасность продолжит "стоять на обочине". А все потому, что отсутствует единое регулирование деятельности агрегаторов.

В случае с агрегаторами в других областях уже начали происходить позитивные изменения. С 1 января вступил в силу закон, который обязал продавцов онлайн сообщать потребителю и агрегатору достоверную информацию о себе и также размещать ее на своих сайтах. На агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце. Кроме того, установлены случаи, в которых агрегатор по требованию потребителя обязан вернуть сумму предварительной оплаты товара (услуги). До принятия закона какой-либо специальной ответственности перед потребителями у агрегаторов онлайн-торговли не существовало.

Фото: iStock
На что чаще всего жалуются пассажиры такси

Всероссийский союз страховщиков направил письмо в Госдуму, в Минэкономразвития, Минтранс и Минфин с предложениями по такси-агрегаторам. Например, "вшивать" в мобильные приложения сервисов функции тахографа, чтобы вовремя обнаруживать переработки водителей. И запретить агрегаторам регулировать тарифы на поездки пассажиров, а плату за услугу передачи заказа сделать фиксированной, не зависящей от стоимости. Агрегаторы с этим, разумеется, не согласны. Но уже хорошо, что в России начали обсуждать возможные варианты цивилизованного рынка пассажирских перевозок с участием такси-агрегаторов.

Уже прошел первое чтение и законопроект "О такси" в Госдуме. До 19 февраля депутаты принимают предложения по его корректировке. Общероссийское объединение пассажиров ведет речь о соблюдении режима труда и отдыха водителями. О страховании ответственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажиров на два миллиона рублей.

Новый закон о такси, говорит руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус, добавит регионам обязанность контролировать рынок. В том числе и полномочия по контролю за агрегаторами.

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