В Сирии боевики готовят провокацию с хлором с помощью "Белых касок"

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" с помощью принадлежащих "Белым каскам" автомобилей скорой помощи вывезли из города Джиср-аш-Шугур в район Хан-Шейхун емкости с отравляющим веществом хлор. Это произошло около 10 дней назад, рассказали сирийские правозащитники.

"Вывоз осуществлялся при координации и взаимодействии между "Белыми касками" и террористической группировкой "Джебхат на-Нусра". Контейнеры с отравляющим веществом было вывезено на двух машинах скорой помощи", - приводит РИА Новости главы сирийской сети по правам человека Ахмада Казема.

Он также рассказал, что хлор хранится в холодильных камерах - пока не понадобится.

"По некоторым данным, контейнеры планируют применить против мирных жителей в данном районе или где-нибудь в другом", - сказал Казем.

По его информации, "Белые каски" оборудовали некоторые больницы средствами фото- и видеофиксации для того, чтобы потом "отснять пострадавших от провокации мирных граждан".

Правозащитники уже выступили с обращением к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой получить и проверить информацию о возможной провокации с хлором.