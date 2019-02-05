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05.02.2019 14:23
Рубрика: В мире

В Сомали боевики устроили крупный теракт

Текст: Юрий Ершов

Четырнадцать человек погибли, минимум пятнадцать получили серьезные ранения. Таков, по предварительным данным полиции, трагический итог взрыва автобомбы возле крупного торгового центра в сомалийской столице Могадишо.

Ответственность за злодеяние взяла на себя исламистская террористическая организация "Аль-Шабаб", о чем она сразу сообщила на принадлежащем экстремистам интернет-портале. Мишенью исламистов, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel, была, скорее всего, встреча ряда руководящих лиц страны, которая должна была состояться в ресторане рядом с торговым центром. О судьбе этих людей пока ничего не сообщается.

Фото: iStock
Боевики, планировавшие теракты в Москве, получили длительные сроки

В тот же день в порту Босасо, что на северо-востоке страны, был расстрелян портовый менеджер, уроженец Мальты, сотрудник управляющей портом компании DP World Group из Дубаи. Это убийство взяла на себя опять же "Аль-Шабаб".

По словам издания, Сомали все чаще становится целью исламистских терактов. Причем нередко для атак выбираются места, где появляются иностранные военнослужащие из боевого подразделения Африканского союза. Это подразделение был создано для борьбы с экстремистами, самый крупный его контингент расположен в соседней Кении.

Тут уместно напомнить, что в середине января "Аль-Шабаб" устроила взрыв в отеле в Найроби, столице Кении. Тогда погибли 15 человек. Судя по всему, отмечает СМИ, террористы собираются активизировать свою преступную деятельность и в этой стране.

В мире Африка Сомали
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