Россия непричастна к ослаблению обороноспособности Украины, в этом виноват госпереворот и гражданская война, считает сенатор Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал РИА Новости слова руководителя временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию хищений в вооруженных силах Ивана Винника о том, что Россия может быть причастна к намеренному уничтожению обороноспособности украинской армии.

"Именно государственный переворот и последовавшая за ним гражданская война стали главной причиной" самоуничтожения украинской обороноспособности, считает Клинцевич. По его мнению, дело даже не в ухудшении материально-технического оснащения вооруженных сил. Украинская армия "потеряла моральный дух", полагает сенатор, а без этого "мало-мальски эффективно сражаться не получится".

Что же касается обвинений в адрес России, то они, по мнению Клинцевича, уже стали визитной карточкой нынешних киевских властей и ни у кого не вызывают удивления.