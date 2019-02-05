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05.02.2019 17:31
Рубрика: Власть

В Совфеде рассказали о причинах уничтожения обороноспособности Украины

Текст: Галина Мисливская
Россия непричастна к ослаблению обороноспособности Украины, в этом виноват госпереворот и гражданская война, считает сенатор Франц Клинцевич.
Фото: AFP/ Sergei SUPINSKY Фото: AFP/ Sergei SUPINSKY
Фото: AFP/ Sergei SUPINSKY

Так он прокомментировал РИА Новости слова руководителя временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию хищений в вооруженных силах Ивана Винника о том, что Россия может быть причастна к намеренному уничтожению обороноспособности украинской армии.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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"Именно государственный переворот и последовавшая за ним гражданская война стали главной причиной" самоуничтожения украинской обороноспособности, считает Клинцевич. По его мнению, дело даже не в ухудшении материально-технического оснащения вооруженных сил. Украинская армия "потеряла моральный дух", полагает сенатор, а без этого "мало-мальски эффективно сражаться не получится".

Что же касается обвинений в адрес России, то они, по мнению Клинцевича, уже стали визитной карточкой нынешних киевских властей и ни у кого не вызывают удивления.

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