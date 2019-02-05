В Совфеде ответили на слова Порошенко о причинах бедности украинцев

Россия продолжает оставаться крупнейшим экономическим партнером Украины, а ответственность за бедственное положение украинского народа несут киевские власти, заявил сенатор Олег Морозов, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Москва закрыла свои рынки для украинских товаров и таким образом способствовала росту уровня бедности в соседней стране.

В беседе с РИА Новости он объяснил слова Порошенко стремлением "на кого-то свалить собственные провалы в экономике и бедах украинского народа". При этом, он подчеркнул, что Россия "по-прежнему экономический партнер номер один для Украины" и самый большой рынок. Негативный вклад в ухудшение украинской экономики внесло и решение украинских властей о разрыве договора о сотрудничестве с Россией, полагает парламентарий.

"И ситуация будет только ухудшаться", - считает он.