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Прибывающим в США туристам стоит учитывать, что цены на такси кусаются.
Не только в европейских странах таксисты протестуют против конкуренции приложений. Акции протеста, хоть и менее масштабные, бывают и в США. Фото: Reuters Не только в европейских странах таксисты протестуют против конкуренции приложений. Акции протеста, хоть и менее масштабные, бывают и в США. Фото: Reuters
Не только в европейских странах таксисты протестуют против конкуренции приложений. Акции протеста, хоть и менее масштабные, бывают и в США. Фото: Reuters

В официальных такси, как правило, установлены счетчики, на которых указывается текущая стоимость поездки. Зачастую встречаются терминалы для оплаты пластиковой картой. На спинке переднего сиденья должна висеть бумага с информацией о лицензии таксиста, если таковая предусмотрена местными законами. Далеко не все местные водители излучают доброжелательность, зато все ждут чаевых, хотя это остается на усмотрение пассажира. Причем на терминалах оплаты автоматически предлагаемый размер чаевых может доходить до 20-30 процентов от стоимости поездки. И сами таксисты зачастую не торопятся давать сдачу мелочью при оплате наличными.

Подавляющее большинство водителей такси в США, особенно в крупных городах, - это выходцы из других стран. В Нью-Йорке они составляют 96 процентов всех таксистов. В 2016 году в этом мегаполисе даже отменили тест на знание английского для соискателей лицензии.

Фото: AP Photo/ Alex Gallardo
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Местные водители работают около восьми часов в сутки, а более нуждающиеся в деньгах иммигранты - по 12-14 часов. Заработок таксистов колеблется в зависимости от загрузки и региона от 30 до 45 тысяч долларов в год. Нью-Йоркское такси узнаваемого желтого цвета вообще считается отдельной достопримечательностью и обладает эксклюзивным правом останавливаться по взмаху руки пассажира на улицах Манхэттена. Другие сервисы работают только по вызову. Официально таксистов-одиночек в этом городе практически нет. На рынок допущены только таксомоторные компании, для которых количество автомобилей ограничено специальной комиссией, а стоимость каждой отдельной лицензии на машину может достигать астрономических сумм в сотни тысяч долларов.

В последние годы большую конкуренцию таксистам составляют такие сервисы, как Uber. Иногда воспользоваться его услугами можно даже в аэропорту, хотя для этого обычно предусмотрена отдельная и более удаленная стоянка или точка посадки. Зато на стоимости поездки в/из аэропорта можно сэкономить вдвое по сравнению с обычным такси. Кроме того, в Uber водители работают на себя, и машины у них свои, а потому зачастую они чище и ухоженнее, чем у таксомоторных компаний. Наконец, в сервисе можно выбрать конкретного водителя по машине и рейтингу. Водители Uber в среднем зарабатывают около 20-25 долларов в час. При восьмичасовом рабочем дне и занятости пять дней в неделю это составляет около 40 тысяч долларов в год или 3,6 тысячи долларов в месяц.

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