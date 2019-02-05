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В Steam стартовала праздничная распродажа игр

05.02.2019,  
16:43
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

В онлайн-сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала очередная распродажа игр. Традиционно, вместе с сезонными скидками, доходящими до 90%, владельцы платформы приготовили целый ряд активностей и мотивационных предложений для пользователей.

Каждому участнику сообщества начисляется определенное количество жетонов, которое зависит от потраченных средств на прошлых распродажах. В специально созданном "Пункте выдачи наград" жетоны можно поменять на лимитированные значки, предметы для кастомизации профиля, "свинские" смайлики с символом Нового года и дополнительные скидки на следующие покупки.

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Математика получения праздничной валюты элементарна - чтобы получить больше жетонов, нужно потратить больше реальных денег. За каждые 10 рублей начисляется 59 жетонов (65 если речь идет о подарках).

Праздничная распродажа закончится 12 февраля в 21:00 по Москве.

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