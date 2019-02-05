Новости

Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:20
Вышел брутальный трейлер российской черной комедии "Папа, сдохни" 12:45
"Джон Сноу" заспойлерил "одичалой" жене финал "Игры престолов" 11:15
Умерла звезда фильма "Создание из Черной лагуны" Джули Адамс 10:45
Умерла актриса Гуранда Габуния 10:15

Видео: дискриминация клубков шерсти в новом мультфильме студии Pixar

Новости
    05.02.2019, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На официальном YouTube-канале Disney/Pixar опубликована новая работая студии - духоподъемный и поучительный короткометражный анимационный фильм "Пёрл" (Purl). Настойчиво подталкивающий зрителя к тому, что каждый, вне зависимости от его гендера, цвета кожи и телесных конфигураций может быть полезным и достойным членом социума.

По сюжету полотна клубок розовой шерсти приходит трудиться в энергично развивающуюся инвестиционную фирму, все сотрудники которой - как на подбор подтянутые, лощеные и явно шовинистически настроенные мужчины. Наотрез отказывающиеся воспринимать Пёрл всерьез. И чтобы преломить ситуацию, клубку приходиться мимикрировать, став тем, чем он не является на самом деле (следует навязчивая и плоская игра словами на тему мягкости, уколов булавками, привязок и тому прочего). Что немедля возымело успех.

Фото: youtube.com
Вышел милый трейлер мультфильма с Милой Кунис "Волшебный парк Джун"

Но вскоре Пёрл понимает, что хватит лицемерить и прогибаться под изменчивый мир - куда лучше и, главное, более справедливо попытаться его прогнуть.

"Пёрл" - дебют как режиссера и сценариста Кристин Лестер, работавшей на подхвате на сериалах "Новая школа императора", "Оз: Возвращение в Изумрудный город" и "Сим-Бионик Титан".

В числе продюсеров проекта - Линдси Коллинз ("В поисках Дори", "ВАЛЛ-И"), Дэвид Лэлли ("Тайна Коко", "Храбрая сердцем", "Бао") и Джиллиан Либберт, супервайзер костюмеров второго и третьего эпизодов "Звездных войн".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 04.02.2019
"Бабушка легкого поведения 2" снова возглавила российский кинопрокат 04.02.2019
Вышел милый трейлер мультфильма с Милой Кунис "Волшебный парк Джун" 04.02.2019
"Мальчик мой, куда же ты ушел?": Пугачева простилась с Децлом 04.02.2019
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер перезапуска "Сумеречной зоны" - от создателей "Прочь" 04.02.2019
Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки" 04.02.2019
Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев 04.02.2019
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ Nhon Trong
"Дженис" из "Друзей" рассказала, как придумала свой жуткий смех 02.02.2019
Трейлер: плохой кошкопес в "Тайной жизни домашних животных 2" 01.02.2019
Умер знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Владимирович 18.01.2019
⧣ Disney
Фото: kinopoisk.ru
Disney переснимет своего "Горбуна из Нотр Дама" с живыми актерами 17.01.2019
Видео: Танос расправился с Симпсонами 15.01.2019
Marvel и Disney снимут супергеройский сериал о жене Тора 13.01.2019