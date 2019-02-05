Видео: дискриминация клубков шерсти в новом мультфильме студии Pixar

На официальном YouTube-канале Disney/Pixar опубликована новая работая студии - духоподъемный и поучительный короткометражный анимационный фильм "Пёрл" (Purl). Настойчиво подталкивающий зрителя к тому, что каждый, вне зависимости от его гендера, цвета кожи и телесных конфигураций может быть полезным и достойным членом социума.

По сюжету полотна клубок розовой шерсти приходит трудиться в энергично развивающуюся инвестиционную фирму, все сотрудники которой - как на подбор подтянутые, лощеные и явно шовинистически настроенные мужчины. Наотрез отказывающиеся воспринимать Пёрл всерьез. И чтобы преломить ситуацию, клубку приходиться мимикрировать, став тем, чем он не является на самом деле (следует навязчивая и плоская игра словами на тему мягкости, уколов булавками, привязок и тому прочего). Что немедля возымело успех.

Но вскоре Пёрл понимает, что хватит лицемерить и прогибаться под изменчивый мир - куда лучше и, главное, более справедливо попытаться его прогнуть.

"Пёрл" - дебют как режиссера и сценариста Кристин Лестер, работавшей на подхвате на сериалах "Новая школа императора", "Оз: Возвращение в Изумрудный город" и "Сим-Бионик Титан".

В числе продюсеров проекта - Линдси Коллинз ("В поисках Дори", "ВАЛЛ-И"), Дэвид Лэлли ("Тайна Коко", "Храбрая сердцем", "Бао") и Джиллиан Либберт, супервайзер костюмеров второго и третьего эпизодов "Звездных войн".