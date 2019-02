Видео: Гильермо дель Торо показал монстров своего нового хоррора

Видный оскароносный сказочник и визионер дель Торо не особо - прямо сказать - порадовал финалом своего многосерийного вампирского боевика "Штамм". Да и к "Форме воды" масса вопросов. Оттого усилено держим кулачки, чтобы более убедительным оказался его новый хоррор.

Речь про "Страшные истории для рассказа в темноте" (Scary Stories to Tell in the Dark) норвежского режиссера Андре Овредала (отличное монстр-муви 2010 года "Охотники на троллей", шокер "Демон внутри"). Продюсером и сосценаристом которых выступил Гильермо. В основе - серия книг Альвина Шварца.

Тизеры картины-антологии, показанные на Супербоуле, доступны на YouTube. В них представлены монстры грядущей ленты: Большой Палец, Бледная Леди, Длинный Человек и Красная Точка соответственно.

Выглядят при этом - зловеще.

И вполне нездорово.

Прокат в России - с 8 августа.