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Видео: Гильермо дель Торо показал монстров своего нового хоррора

Новости
    05.02.2019, 18:15
Текст:   Олег Усков
Фото: группа компаний "Парадиз" Фото: группа компаний "Парадиз"
Фото: группа компаний "Парадиз"

Видный оскароносный сказочник и визионер дель Торо не особо - прямо сказать - порадовал финалом своего многосерийного вампирского боевика "Штамм". Да и к "Форме воды" масса вопросов. Оттого усилено держим кулачки, чтобы более убедительным оказался его новый хоррор.

Речь про "Страшные истории для рассказа в темноте" (Scary Stories to Tell in the Dark) норвежского режиссера Андре Овредала (отличное монстр-муви 2010 года "Охотники на троллей", шокер "Демон внутри"). Продюсером и сосценаристом которых выступил Гильермо. В основе - серия книг Альвина Шварца.

Тизеры картины-антологии, показанные на Супербоуле, доступны на YouTube. В них представлены монстры грядущей ленты: Большой Палец, Бледная Леди, Длинный Человек и Красная Точка соответственно.

 

Выглядят при этом - зловеще.

 

И вполне нездорово.

 

Прокат в России - с 8 августа.

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