Еще в понедельник знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью веселил публику в подмосковной Балашихе, где он упал после символического вбрасывания на матче КХЛ "Авангард" - СКА, а во вторник он уже предстал перед судом Мадрида.

В понедельник Жозе Моуринью был на хоккее в Балашихе, а во вторник он уже предстал перед судом Мадрида. Фото: РИА Новости

Моуринью проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов в испанскую казну во время работы главным тренером мадридского "Реала". Местные налоговики посчитали, что в 2011-2012 годах Жозе скрывал свои доходы от имиджевых прав. Деньги уходили в компанию, зарегистрированную в офшоре на Виргинских островах, а испанская казна недополучила 3,5 миллиона евро.

Вину португальца доказали, и ему осталось только с решением суда согласиться. Приговор же следующий: год тюремного заключения и без малого 2 миллиона евро штрафа. Правда, по испанским законам впервые осужденному за сокрытие налогов, если срок заключения не превышает двух лет, наказание могут заменить на условное. Так что в камеру Жозе не отправится, но за это удовольствие он отдельно заплатит еще 178 тысяч евро. Кстати, по схожему обвинению был приговорен недавно и Криштиану Роналду, также игравший в "Реале". Ему "выписали" 23 месяца тюрьмы условно и 18,8 миллиона евро штрафа.