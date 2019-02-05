Знакомство Моуринью с КХЛ прошло с курьезом

Минувший игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался богатым на события. Особенно это касается Восточной конференции, команды которой провели важные матчи с точки зрения распределения мест в турнирной таблице.

Центральная встреча дня состоялась в Балашихе. Там омский "Авангард" помимо хоккеистов питерского СКА принимал в буквальном смысле особенного гостя. Речь о знаменитом португальском тренере Жозе Моуринью, который принял приглашение "ястребов", и приехал на одну из игр клуба.

Благо времени у "Особенного", как некогда назвал себя сам Жозе, после отставки из английского "Манчестер Юнайтед", предостаточно. На арену Моуринью прибыл рано утром. За остававшееся время до начала игры португалец пообщался с руководством и сотрудниками клуба, подписал десятки фото для болельщиков, а также сделал несколько памятных снимков с хоккеистами "Авангарда". Ближе к матчу Жозе прогулялся перед трибунами и скрепя сердце даже подписал одному из фанатов футболку "МЮ".

Ну а кульминацией знакомства Моуринью с КХЛ стало символическое вбрасывание. Которое закончилось конфузом. Метнув шайбу, Жозе, непривычный ко льду, развернулся и, поскользнувшись, упал. Первым на помощь тренеру подоспел центрфорвард питерцев Павел Дацюк, который и помог Жозе подняться. Кому падение португальца принесло удачу, стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Между тем лидер Востока екатеринбургский "Автомобилист" принимал магнитогорский "Металлург". Главным героем встречи стал форвард гостей Николай Кулемин, оформивший дубль - 3:2. Осечка "Авто" позволила приблизиться к нему идущему вторым казахстанскому "Барысу", который на выезде в овертайме справился с уфимским "Салаватом Юлаевым" - 3:2. Клуб из Астаны отстает от "Автомобилиста" на восемь очков, имея игру в запасе.