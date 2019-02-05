Знакомство Моуринью с КХЛ прошло с курьезом

Новости

Трамп выдвинул Дэвида Бернхардта на пост главы МВД 04.02.2019
Израильские солдаты застрелили бросившего в них взрывчатку палестинца 04.02.2019
IKEA будет сдавать мебель в аренду 04.02.2019
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 04.02.2019
Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией 04.02.2019
Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников 04.02.2019
В массовом ДТП под Москвой пострадали три человека 04.02.2019
В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 04.02.2019
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 04.02.2019
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 04.02.2019
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 04.02.2019
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 04.02.2019
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 04.02.2019
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 04.02.2019
На Украине резко вырос транзит российского газа 04.02.2019
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 04.02.2019
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 04.02.2019
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 04.02.2019
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 04.02.2019
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 04.02.2019
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 04.02.2019
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 04.02.2019
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 04.02.2019
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 04.02.2019
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 04.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 00:01
Рубрика: Спорт

"Особенный" поскользнулся

Знакомство Моуринью с КХЛ прошло с курьезом
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 24(7782)
Минувший игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался богатым на события. Особенно это касается Восточной конференции, команды которой провели важные матчи с точки зрения распределения мест в турнирной таблице.

Центральная встреча дня состоялась в Балашихе. Там омский "Авангард" помимо хоккеистов питерского СКА принимал в буквальном смысле особенного гостя. Речь о знаменитом португальском тренере Жозе Моуринью, который принял приглашение "ястребов", и приехал на одну из игр клуба.

Фото: РИА Новости
Хет-трик Миргазова позволил сборной РФ остаться лучшей на планете

Благо времени у "Особенного", как некогда назвал себя сам Жозе, после отставки из английского "Манчестер Юнайтед", предостаточно. На арену Моуринью прибыл рано утром. За остававшееся время до начала игры португалец пообщался с руководством и сотрудниками клуба, подписал десятки фото для болельщиков, а также сделал несколько памятных снимков с хоккеистами "Авангарда". Ближе к матчу Жозе прогулялся перед трибунами и скрепя сердце даже подписал одному из фанатов футболку "МЮ".

Ну а кульминацией знакомства Моуринью с КХЛ стало символическое вбрасывание. Которое закончилось конфузом. Метнув шайбу, Жозе, непривычный ко льду, развернулся и, поскользнувшись, упал. Первым на помощь тренеру подоспел центрфорвард питерцев Павел Дацюк, который и помог Жозе подняться. Кому падение португальца принесло удачу, стало известно уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Между тем лидер Востока екатеринбургский "Автомобилист" принимал магнитогорский "Металлург". Главным героем встречи стал форвард гостей Николай Кулемин, оформивший дубль - 3:2. Осечка "Авто" позволила приблизиться к нему идущему вторым казахстанскому "Барысу", который на выезде в овертайме справился с уфимским "Салаватом Юлаевым" - 3:2. Клуб из Астаны отстает от "Автомобилиста" на восемь очков, имея игру в запасе.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа