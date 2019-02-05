Матч омского "Авангарда" с питерским СКА (2:0) точно войдет в историю Континентальной хоккейной лиги. Символическое вбрасывание на нем произвел знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью, да так, что об этом заговорил весь мир.

В Россию португалец приехал из-за обязательств перед телеканалом Russia Today, экспертом которого он работал на прошлогоднем чемпионате мира. Обстоятельством воспользовался омский "Авангард" и позвал "Особенного", как еще называют Моуринью, в Балашиху, где команда проводит свои домашние матчи. Жозе приглашение принял. Причем, по заверениям пресс-службы "ястребов", клубу это не стоило ни копейки. "Клуб пригласил тренера по своим связям, и специалист с удовольствием принял предложение".

По словам Моуринью, на хоккее он до сих пор был лишь однажды. Но вряд ли тот опыт был таким же аутентичным, как в Балашихе. Перед игрой португалец вышел на лед сделать символическое вбрасывание. Расставшись с шайбой, Жозе развернулся, но поскользнулся и упал. Невольным виновником конфуза оказался Павел Дацюк, протянувший руку "Особенному", когда тот уже уходил.

Падение Жозе Моуринью заметили даже в НХЛ

- Когда Моуринью упал, я на самом деле очень переживал, - признался хоккеист. - Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Видимо, Жозе находится в хорошей физической форме.

То, что все в порядке, вскоре подтвердил улыбкой сам Моуринью, а затем и наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов, тоже присутствовавший на матче: "С Жозе все нормально, волноваться не надо".

Между тем видеоролик с падением Моуринью мгновенно стал хитом мировых соцсетей. Пост с ним ретвиттнул даже официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги, чего в жизни никогда не бывало. А вот КХЛ отнеслась к инциденту серьезно и удалила все видео с курьезом из этических соображений.

Но самого Жозе падение не смутило: "Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Люблю приезжать в Россию, и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо "Авангарду" за эту возможность".

Кстати, не исключено, что состоявшийся визит Моуринью на хоккей был не последним. Теперь португальца хотят пригласить еще и на матч сборной России. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Правда, о какой именно игре идет речь, функционер не уточнил. В любом случае в этом вопросе многое будет зависеть от наличия свободного времени у Жозе. Пока что португалец предоставлен самому себе. В декабре специалист был освобожден от должности главного тренера "Манчестер Юнайтед". И уже, по собственным словам, отклонил три предложения. "Провожу время так, как у меня обычно не получается", - признался португалец.