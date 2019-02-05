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Рубрика: Спорт

Принял пас от Инфантино

Знаменитый игрок и замгенсека ФИФА Звонимир Бобан уверен: Футболисты - единственные люди на земле, которым дано прожить две жизни
Текст: Николай Долгополов (Лозанна - Москва)
Российская газета - Столичный выпуск № 25(7783)
Звонимир Бобан успел сыграть еще за сборную Югославии, выигравшую ЧМ-1987 среди молодежных команд. Из загребского "Динамо" был приглашен в "Милан", где выступал девять лет, выиграв в 1994-м Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ведущий игрок команды Хорватии завоевал в 1998 году бронзу на Кубке мира.
Джанни Инфантино (слева) и Звонимир Бобан (справа) - слаженный дуэт не только на поле, но и в кабинетах ФИФА. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Джанни Инфантино (слева) и Звонимир Бобан (справа) - слаженный дуэт не только на поле, но и в кабинетах ФИФА. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Джанни Инфантино (слева) и Звонимир Бобан (справа) - слаженный дуэт не только на поле, но и в кабинетах ФИФА. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Интересы 40-летнего Звонимира не ограничиваются футболом. Он - профессор истории университета Загреба, футбольный аналитик и отец пятерых детей, четверо из которых приемные.

Личность - явно незаурядная. Может, поэтому сегодня интеллектуал-полиглот Звонимир Бобан - заместитель генерального секретаря ФИФА.

Звонимир, как дошли до жизни такой? Ведь обычно футболисты становятся тренерами, а вы...

Звонимир Бобан: Нет, только не тренером. Эта профессия еще хуже, чем ремесло игрока. А мне казалось, я отдал футболу все силы и здоровье. Вот когда началась настоящая жизнь.

Чтобы провести в Катаре чемпионат мира с 48 командами, этой небольшой стране пришлось бы поделить турнир с другим государством

А разве футбольная - не настоящая?

Звонимир Бобан: Порой - фейковая. Решения в ней ты принимаешь только на поле, а так - ты часть команды и тренерских установок. Футболисты - это единственные на земле люди, которым дано прожить не одну, а целых две жизни. Бросаешь игру - и наступает труднейший момент. Если переносишь в свое новое существование все трудности, которые испытывал на поле, ты превращаешься в груз, тянущий в пучину и тебя самого, и всех окружающих. И в 33 года я обложился книгами, стал историком, выступал с аналитическими обзорами игры на ТВ. Считайте меня коллегой-журналистом. Одно время даже пробовал себя в роли издателя.

Но очутились в ФИФА.

Фото: EPA
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Звонимир Бобан: Она виделась мне странной организацией, живущей собственной жизнью. Ошибался: работать здесь интересно. А пригласил меня, позвонив, нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино. Хотя мы и были знакомы, удивился: почему я, за какие заслуги? Ничего у меня не выйдет. Но Инфантино сказал понятно и коротко: "Вы - честный человек, такие мне сейчас очень нужны. Давайте посмотрим, что получится". И получилось.

А что вам помогло?

Звонимир Бобан: Наше общее желание вернуть ФИФА футболу. Раньше Федерация заботилась о политике. Теперь все внимание непосредственно игре. Да, мы по-прежнему бизнесмены, однако наши прибыли должны помогать не одной только ФИФА, а развитию футбола для народа в разных странах. Стремимся сделать ФИФА не просто процветающей, могущественной организацией, но и инвестирующей в развитие игры во много раз больше. Удалось. Для этого пришлось вкалывать. Иногда не вижу не только Джанни, но и семью месяцами. А Инфантино судит о работе по результату. Сегодня потолок инвестиций поднялся с 380 миллионов долларов до 1,7 миллиарда. И еще мне видится, что за последние три года ФИФА удалось избавиться от некоторых высказываемых в ее адрес подозрений. Возвращается несколько утерянное доверие. Хотя три года - срок маленький, а процесс возвращения доверия очень длительный. Кстати, когда ты футболист, пусть и национальной сборной, обо всех этих проблемах не задумываешься.

А как относиться к отмене розыгрыша Кубка Конфедераций?

Звонимир Бобан: За него-то ФИФА не критиковали. Но хочу, чтобы вы поняли: ничто, и футбол в том числе, не застыло в камне. Хотим еще больше увеличить зрительский интерес, значит, требуются новые идеи, новые формы и формулы.

Все же и сегодня некоторые задачи ФИФА реализовать сложно. К примеру, уже на ЧМ в Катаре увеличить количество команд до 48.

Звонимир Бобан: Трудно. Для этого небольшой стране пришлось бы поделить чемпионат с другими государствами. Теоретически это не невозможно, практически в Катаре такое логистически не реально. Да и политическая ситуация, не вдаваясь в детали, подобное затрудняет.

А как справитесь с жарой? Даже ФИФА тут бессильна.

Звонимир Бобан: В декабре в Дохе не так и жарко, но провести чемпионат зимой очень сложно. Однако согласимся, что сейчас все в жизни изменяется: общество, политика и даже природа. Так что давайте не бояться нового и пока непривычного.

Но не дойдет ли до того, что когда-нибудь в итоговой фазе Кубка мира будут участвовать представители 80 стран? Не перебор ли?

Фото: mos.ru
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Звонимир Бобан: Сначала посмотрим, что даст расширение до 48 команд. Не исключаю, что их со временем станет и больше. Почему бы не дать шанс маленьким странам почувствовать, каково это - сражаться с гигантами.

Почти в каждой стране создаются теперь суперклубы. По вложенным средствам, по подбору игроков они явно превосходят остальных. Два-три команды доминируют, перекрывая всем остальным дорогу к официальным международным клубным турнирам. Вас это не пугает?

Звонимир Бобан: Вечная тема. Честно: не вижу выхода. Тут его нет. Так складывалось десятилетиями, если не веками. Сегодня УЕФА пытается организовать международный турнир для клубов рангом помельче. Что из этого получится? Посмотрим. Мы же с вами уже говорили, что живем в пору огромных изменений.

И напоследок сложный вопрос. Согласитесь, что несколько лет назад формы давления на ФИФА и ее президента Зеппа Блаттера были суровыми, политически грубыми. А арест некоторых руководителей Федерации напоминал заранее продуманную порку.

Звонимир Бобан: Это была странная операция. Вызвала разочарование у многих из нас. Но быть в ФИФА - это быть на виду. А давать поводы для подобных действий недостойно. И все закончилось так, как закончилось. Джанни Инфантино ведет футбол совсем иной дорогой и направляет все 226 федераций, входящих в ФИФА, на другие дела. Это было продемонстрировано и в вашей стране. Россия очень хорошо провела Кубок мира. Отличная организация и никаких эксцессов.

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