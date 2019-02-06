Наш юный сноубордист Дмитрий Логинов, которому на днях исполнилось 19 лет, выиграл второе подряд "золото" в параллельных дисциплинах на проходящем в Парк-Сити (США) чемпионате мира!

После своего успеха в "гиганте" Логинов на следующий день в тяжелых погодных условиях был лучшим и в обычном слаломе, где расстояние между воротами меньше и общая длина трассы короче. Дмитрий стал первым россиянином, который победил на чемпионате мира в параллельном слаломе.

По итогам квалификации уроженец Красноярска занимал высокую третью строчку, что в большинстве заездов плей-офф давало ему возможность выбирать "красный" или "синий" курс трассы на свое усмотрение. Полуфинал получился чисто российским, и здесь Логинов победил Дмитрия Сарсембаева. А вот в финале Дмитрий сразился с показавшим лучшее время в квалификации итальянцем Роландом Фишналлером, решившим ехать, как и многие другие при праве выбора, по синим флажкам. На высокой скорости соперник совершил ошибку, и сибиряк снова победно вскинул руки на финише!

В заезде за третье место Сарсембаев проиграл представителю Германии Штефану Баумайстеру. У девушек до полуфинала добралась наша Мария Валова, однако следующие два заезда она проиграла, оставшись без медалей. Но и два российских четвертых места в параллельном слаломе вкупе с "золотом" Логинова - отличный результат нашей сборной.

Можно смело констатировать, что в мужских параллельных дисциплинах удачная смена поколений в национальной команде уже произошла. Напомним, пять лет назад на домашней Олимпиаде в Сочи "золотой" дубль в слаломе сделал Вик Уайлд, ранее получивший российское гражданство после бракосочетания с нашей известной сноубордисткой Аленой Заварзиной. Сейчас она комментировала соревнования чемпионата мира, а Уайлд выступил неудачно. В обычном слаломе он даже не прошел квалификацию. Вику уже 32, и объективно его карьера постепенно подходит к завершению, а у Логинова все впереди.

- Моя турнирная стратегия снова заключалась в том, чтобы как можно лучше выступить в квалификации и выбирать трассу в плей-офф, - признался Логинов. - Все-таки "синяя" и "красная" дистанции здесь получились неодинаковыми. Готов сказать: большое спасибо, Парк-Сити! Несмотря на что, что два дня подряд нам пришлось сражаться и в снегопад, и при не очень хорошей видимости, организаторы и установщики трассы со своими задачами все-таки справились.