Адвокат: Александру Кокорину грозит инвалидность

Футболист Александр Кокорин может стать инвалидом в случае, если ему продлят срок пребывания под стражей после инцидента с драками в центре Москвы. Об этом заявил адвокат спортсмена Андрей Ромашов.

Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Кокорину, а также его брату Кириллу, футболисту Павлу Мамаеву и их другу Александру Протасовицкому. Они находятся под стражей с октября.

Ромашов подчеркнул, что в СИЗО нет условий, в которых Александр Кокорин мог бы заниматься больным коленом. Защита попросила приобщить к делу заключение врачей Российского футбольного союза и петербургского "Зенита", согласно которому Александр 16 марта перенес операцию и должен работать над укреплением мышц травмированного колена.

Ромашов обратил внимание суда, что сведения о состоянии здоровья его подзащитного были оглашены. По словам адвоката, в заключении медиков сказано, что Кокорин рискует стать инвалидом - если он останется в СИЗО без должных условий, ему может грозить замена коленного сустава на искусственный.