Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место по количеству набранных очков среди российских игроков за всю историю НХЛ.

Овечкину даже не понадобилось забрасывать шайбу, чтобы установить достижение. Накануне в победном матче с "Ванкувером" (3:2) Овечкин отметился результативной передачей. Для нашего форварда это набранное очко стало 1180-м (644 + 536) в 1054 матчах в НХЛ. По этому показателю он обогнал трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова, уже завершившего заокеанскую карьеру (1179).

- Обойти всех наших легенд - это очень круто. Когда только приезжаешь в НХЛ, мечтаешь забить хотя бы один или два гола. А теперь понимаешь, что ты номер один во всем русском списке. Это потрясающе, - приводит слова Овечкина русскоязычный сайт НХЛ. - Когда Федоров получил это звание, никто не думал, что кто-то сможет его опередить. Но время идет, хоккей не останавливается, игроки прибавляют. Понятно, что когда-то и мой рекорд кто-нибудь да побьет. Но пока мне приятно быть лучшим среди лучших.

В общем списке бомбардиров всех времен 33-летний капитан "столичных", который дебютировал в НХЛ в 2005 году, занимает 49-е место. Среди действующих игроков больше него очков имеет лишь 39-летний ветеран "Сан-Хосе" Джо Торнтон (1537).

Пока Овечкин готовится праздновать свой успех и проставляться перед командой, другой российский нападающий Илья Ковальчук, выступающий за "Лос-Анджелес Кингз", был признан третьей звездой дня. Он отметился шайбой в выездном матче с "Нью-Джерси Дэвилз" (5:1). Ковальчук и сам выступал за "Нью-Джерси", но досрочно расторг контракт с командой и уехал играть в СКА, где пережидал локаут. Так что фанаты "дьяволов" устроили ему соответствующий прием. Но россиянин не растерялся на арене, которая когда-то была для него домашней. "Когда я забил, то был счастлив, это лучший ответ недоброжелателям", - отметил Ковальчук.