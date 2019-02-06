Белорусские вузы увеличат набор на IT-специальности

Развитие цифровой экономики в Беларуси, после вступления весной минувшего года государственного декрета, стремительно ускорило не только масштабы Парка высоких технологий, результативно сказалось и на уровне подготовки специализированных кадров в стране.

На заседании коллегии Минобразования, которое обсуждает 6 февраля итоги прошедшей работы и планы на текущий год, объявлено, в частности, что планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах, в том числе, на платную форму обучения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра образования Игоря Карпенко.

Цифры приема будут корректироваться с учетом потребности в кадрах, уточнил он. Это коснется гуманитарных, юридических, экономических и других специальностей. В министерстве убеждены, что даже если на IT-специалистов не будет заказа со стороны государственных предприятий, айтишники без работы не останутся. "Мы можем готовить их на платной основе для самостоятельного трудоустройства", - отметил Карпенко, пояснив, что набор будет скорректирован с учетом модернизации ряда производств.

Следует напомнить, что согласно белорусскому Декрету №8 "О развитии цифровой экономики" резиденты ПВТ освобождены от большинства налогов, включая налог на прибыль, до 1 января 2049 года. С момента подписания этого документа, по данным агентства, количество резидентов ПВТ на 19 декабря 2018 года выросло более чем в два раза.

Уже сейчас компании-резиденты ПВТ поддерживают около 80 совместных лабораторий в белорусских технических университетах, создан и Образовательный центр для переподготовки специалистов с техническим образованием. Более того, успешно ведется работа по обучению программированию детей и подростков.