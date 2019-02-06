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Рубрика: Экономика

Курортная карта

Бизнес предлагает переписать закон о туризме
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Столичный выпуск № 26(7784)
Закон о туристской деятельности следует переписать с нуля, чтобы планомерно и эффективно развивать не только выездной туризм, но и внутренний, и въездной, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Действующий закон несовершенен, начиная от понятийного ряда и заканчивая мерой ответственности, которая возлагается на участников рынка перед потребителями, ответственности за формирование качественного турпродукта", - пояснила свою позицию Майя Ломидзе. И добавила: в законе должны быть механизмы, мотивирующие бизнес вкладывать деньги в развитие туризма. Не хватает инструментов для решения проблем в регионах. Не определены приоритетные для России страны, из которых к нам могут ехать туристы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Тем временем вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах форума "Деловой России" сообщила, что назначение на пост главы Ростуризма произойдет в ближайшее время. Накануне, напомним, премьер-министр освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, произошли эволюционные изменения, которые предполагались после перехода Ростуризма из минкультуры в минэкономразвития. По мнению Барзыкина, новый руководитель должен сосредоточиться на внутреннем и въездном туризме. "Нужно знать, что происходит в регионах. Надо уметь взаимодействовать со "смежниками" - с авиацией, например. И, главное, надо выделять наши конкурентные преимущества. Одно из них - санаторно-курортное лечение, аналогов которому нет в мире", - рассказал "РГ" Юрий Барзыкин.

Экономика Туризм Развитие туризма в России
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