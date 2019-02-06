ЦБ допустил негосударственные пенсионные фонды к IPO

Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) теперь могут вкладываться в акции отечественных компаний в ходе их первичного размещения (IPO).

Изменения в положение об инвестировании пенсионных накоплений утвердил Банк России. Документ зарегистрирован в Минюсте.

Инвестирование пенсионных накоплений в IPO допускается при соблюдении некоторых условий. Во-первых, общая стоимость первого выпуска акций должна составлять не менее 50 миллиардов рублей. НПФ разрешается покупать не более 5 процентов таких акций. Во-вторых, эмитент акций должен иметь рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ.

НПФ также могут инвестировать пенсионные накопления в концессионные облигации без кредитного рейтинга, если третьей стороной концессионного соглашения является субъект РФ, уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

Напомним, с этого года пенсионные фонды обязаны информировать граждан о риске потери инвестиционного дохода при досрочном (чаще, чем один раз в пять лет) переходе из фонда в фонд. Новые требования вступили в силу 1 января.