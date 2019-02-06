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06.02.2019 14:12
Рубрика: Экономика

ЦБ допустил негосударственные пенсионные фонды к IPO

Текст: Юлия Кривошапко
Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) теперь могут вкладываться в акции отечественных компаний в ходе их первичного размещения (IPO).
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Изменения в положение об инвестировании пенсионных накоплений утвердил Банк России. Документ зарегистрирован в Минюсте.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Инвестирование пенсионных накоплений в IPO допускается при соблюдении некоторых условий. Во-первых, общая стоимость первого выпуска акций должна составлять не менее 50 миллиардов рублей. НПФ разрешается покупать не более 5 процентов таких акций. Во-вторых, эмитент акций должен иметь рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ.

НПФ также могут инвестировать пенсионные накопления в концессионные облигации без кредитного рейтинга, если третьей стороной концессионного соглашения является субъект РФ, уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

Напомним, с этого года пенсионные фонды обязаны информировать граждан о риске потери инвестиционного дохода при досрочном (чаще, чем один раз в пять лет) переходе из фонда в фонд. Новые требования вступили в силу 1 января.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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