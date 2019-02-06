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Рубрика: Культура

Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию

Текст: Сусанна Альперина

Вышел русскоязычный трейлер режиссерского дебюта Джоны Хилла "Середина 90-х"(Mid90s).

Фильм-участник программы "Панорама" 69-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 7 по 17 февраля, выйдет в российский прокат 14 марта - его приобрела компания A-Оne Films.

Фото: youtube.com
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Актер Джона Хилл известен по фильмам "Мачо и ботан", "Волк с Уолл-Стрит", "Человек, который изменил все", "Парни со стволами", "Не волнуйся, на своих двоих он далеко не уйдет" и другим. Ранее он пробовал себя как сценарист - того же "Мачо и ботана", например, как режиссер короткометражных фильмов - снял два. А для дебюта в полном метре им выбрана уморительная, дерзкая и очень душевная история о Лос-Анджелесе 90-х, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета, с саундтреком из Pixies, Моррисси и Wu-Tang Clan.

Он пригласил поработать с собой Кэтрин Уотерстон ("Фантастические твари"), Лукаса Хеджеса (номинация на "Оскар" за роль в "Манчестер у моря"), Санни Сулджика ("Убийство священного оленя"), а также дюжину настоящих уличных скейтбордистов. Но это еще не все. Оскароносные композиторы Аттикус Росс и Трент Резнер тоже в его команде.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной 69-й Берлинский кинофестиваль
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