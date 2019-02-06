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06.02.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Депутаты предлагают ввести налоговый вычет на автомобили

Текст: Ольга Игнатова

Госдума запланировала в среду рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь в нем идет о том, чтобы предоставить жителям Дальневосточного федерального округа возможность получения налогового вычета на приобретаемые для личных и семейных нужд автомобили.

Как отмечают авторы инициативы, в 2017 году более 30 тысяч подписей собрала общественная инициатива об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные автомобили для жителей дальневосточных регионов. "Проблема возникла в результате повышения ввозных таможенных пошлин на новые и поддержанные автомобили, приобретаемые за рубежом, что привело к возникновению практики ввоза автомобилей (преимущественно японского производства) по запчастям, с последующей комплектацией их на территории РФ. Отобранные таким образом автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Как выросли цены на автомобили в январе

Для поддержки жителей Дальневосточного округа, приобретающих автомобили за рубежом для личных и семейных целей, предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий одного миллиона рублей (выплата по нему - максимум 130 тысяч рублей). По задумке депутатов, вычет может быть предоставлен не чаще чем один раз в пять лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня россияне имеют право на имущественные и социальные налоговые вычеты. Часть ранее уплаченного подоходного налога можно вернуть при покупке недвижимости (квартир, домов, земли), за лечение, обучение, операции с ценными бумагами, при инвестировании средств в негосударственный пенсионный фонд, на благотворительные цели. Самые высокие налоговые вычеты - при покупке недвижимости. Так, при приобретении недвижимости или земельного участка сумма вычета составляет не более двух миллионов рублей. Максимальная сумма к возврату - 260 тысяч. Но можно еще оформить налоговый вычет на погашение процентов по ипотеке. Максимальная сумма процентов с трех миллионов рублей. Заемщик может вернуть по этому основанию не более 390 тысяч.

Время второго автомобиля в семье уходит

Что касается инициативы по налоговому вычету на авто для дальневосточников, то Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал своим коллегам отклонить этот законопроект.

Однако, по мнению проректора РАНХиГС Александра Сафонова, "законодательная инициатива, направленная на поддержку возможности россиянами приобретать автомобиль за счет налоговых вычетов, безусловно должна приветствоваться". И пояснил "РГ" свою позицию: "Наша страна имеет огромную протяженность, и наличие в каждой семье автомобиля, особенно в сельской местности, это жизненная необходимость. Сами посудите: часто именно личный транспорт позволяет доставить больных к врачу, детей в школу, а взрослым добраться до работы. По моему мнению, государство должно видеть в расширении возможностей обладания гражданами личными автомобилями инструмент повышения качества жизни". Но касаться эта льгота должна все-таки жителей всех регионов.

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