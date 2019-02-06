Дмитрий Песков объяснил смысл своих ежедневных брифингов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на форуме "Медиадень", зачем каждый день проводит телефонные брифинги для журналистов, и признался, что до этого был "ад".

Также представитель Кремля пояснил, что не ведет социальные сети. "У меня нет потребности, потому что тот контакт, который у меня есть с традиционными СМИ, позволяет мне выполнять мои функции пресс-секретаря и быть доступным для журналистов, когда возникают вопросы", - заметил он.

Несколько лет назад в Кремле стали проводить ежедневные телефонные брифинги для журналистов. "Когда мы начинали эту практику, поняли, что скорость распространения информации настолько быстрая, что выпустить через сутки какой-то пресс-релиз - это уже бесполезное дело, просто для галочки он уже никому не нужен: позиция формируется, точка зрения укореняется и потом что-то объяснить просто невозможно", - сказал Песков.

"События развиваются с такой скоростью, что позволить себе фрагментарное общение с прессой уже не получается", - продолжил представитель Кремля.

Телефон в качестве средства связи был выбран из-за напряженного графика - "очень много передвижений", и чтобы экономить время журналистов. "Это можно сделать из любой точки мира, и брифинг собирается буквально за 20 минут, - раскрыл Песков внутреннюю "кухню". - У всех есть возможность вживую задавать любые вопросы, и мы имеем возможность объяснять, почему президент посчитал возможным что-то, сообщить о том, что президент будет делать дальше".

До этих регулярных брифингов несколько лет его телефон звонил постоянно, - вспомнил Песков, - причем иностранные журналисты не считались с разницей во времени: "Это превратилось в ад, поэтому идея структурировать помогла мне".