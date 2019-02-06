Очередное обращение президента Дональда Трампа "О положении страны" перед обеими палатами конгресса США можно записать в учебники истории как оду концепции американской, а заодно и его собственной исключительности. Такие ежегодные послания вообще обычно наполнены пафосом гораздо больше, чем содержанием. Но в исполнении Трампа идея превосходства американских интересов над остальным миром становится определяющей для внешней политики США. В своей 82-минутной речи он прямо заявил, что "извиняться за отстаивание американских интересов ни перед кем не намерен", и что американцы "самая выдающаяся нация за всю историю!".

А с учетом того, что у президента и оппозиционной ему Демократической партии США весьма разное представление об "американских интересах", этот подход Трампа переносится и на внутреннюю политику. Глава Белого дома произнес много пафосных слов о необходимости поиска компромиссов между демократами и республиканцами во благо американского народа. Но слова прозвучали дежурно, особенно с учетом того, что при этом Трамп выдвинул оппозиции ряд ультиматумов. В частности, заявил, что "добьется строительства" стены на границе с Мексикой. Его категоричный спор с демократами на эту тему недавно привел к тому, что правительство США на 35 дней осталось без финансирования и частично приостановило работу.

Политические реалии США сегодня далеки от духа компромиссов, особенно после того, как с начала года оппозиция получила контроль над нижней палатой конгресса. Поскольку за два года у власти и сам президент продемонстрировал явную склонность к односторонним действиям, а не к диалогу, конгрессмены-демократы явно не поверили в звучавшие в речи Трампа примирительные ноты и демонстративно отказывались ему аплодировать.

Согласно традиции большая часть выступления была посвящена оценке проделанной работы и приоритетам на будущее во внутренней политике, чтобы раскрыть "неограниченный потенциал" США и совершить "мощный рывок" в экономическом и социальном развитии. Внешнеполитическим темам уделялось всего по несколько предложений. Тем не менее Трамп и здесь отметился несколькими резонансными заявлениями.

Так, президент США заявил, что готов изучить возможность перезаключения американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при условии расширения числа стран-подписантов. "Возможно, мы сможем договориться об ином соглашении, которое подпишут Китай и другие, а может, и не сумеем", - сказал он. Ранее Трамп объявил о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушениях его положений.

В Москве голословные нападки Вашингтона категорически отвергли, а в минувшую субботу президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД в связи с односторонним выходом США. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления Трампа, напомнил, что со стороны России "нет недостатка в тех инициативах" по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые Москва передавала американским, западным и натовским коллегам. Министр указал, что пока "никакой реакции не последовало", но Россия готова "спокойно выжидать, когда и если западные партнеры созреют". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что от США не поступало инициатив о включении в ДРСМД других стран, а потому реалистичность заявлений Трампа пока под вопросом.

При этом американский лидер легкомысленно пофлиртовал с идеей гонки вооружений, заявив, что если нового ДРСМД не будет, то США "будут тратить на такого рода разработки намного больше других и внедрять гораздо больше инноваций". Глава Белого дома заметил, что его администрация инициировала масштабную модернизацию вооруженных сил США, включая разработку новейшей системы противоракетной обороны.

Конкретики не прозвучало, но при Трампе политика урезания расходов Пентагона окончательно ушла в небытие. В 2018 году военный бюджет США увеличился до 700 миллиардов долларов, а в 2019 году - до 716 миллиардов долларов. Президент США похвастался, что сумел заставить и союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону на 100 миллиардов долларов (он не уточнил ни страны, ни временной период). Это, по его замыслу, должно снять с США часть финансового бремени за обеспечение безопасности европейцев.

Трамп пообещал, что уже в 2019 году американские астронавты возобновят полеты в космос на сделанных в США носителях. С 2011 года после сворачивания собственных программ США используют для этого российские носители "Союз", но параллельно разрабатывают новые пилотируемые корабли. На середину 2019 года запланированы пилотируемые запуски конкурирующих разработок от компаний Boeing и SpaceX.

Трамп сделал акцент на дальнейшем агрессивном пересмотре торговых отношений США с другими странами

Глава Белого дома сделал акцент на дальнейшем агрессивном пересмотре торговых отношений США с другими странами. Он призвал конгресс принять законопроект, позволяющий вводить пошлины против других государств на взаимной основе. Прежде всего досталось Китаю, против которого его администрация в прошлом году развернула масштабное наступление, в несколько этапов обложив тарифами китайские товары. Трамп потребовал от возможной сделки с Поднебесной "структурных изменений", которые приведут к "сокращению торгового дефицита, прекратят хищение технологий и защитят рабочие места в США". В актив себе он записал пересмотр торгового соглашения с Канадой и Мексикой, которое "вернет рабочие места в США, укрепит сельскохозяйственный сектор и автопром, усилит защиту интеллектуальной собственности".

Как и ожидалось, Трамп объявил о второй встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Два лидера встретились в июне прошлого года в Сингапуре, после чего удалось снять обмены острыми заявлениями и сократить бряцанье оружием. КНДР прекратила ракетные пуски и ядерные испытания, а США снизили активность военных учений в регионе. Трамп отметил свои усилия по сокращению участия США в конфликтах за рубежом, поскольку, на его взгляд, "великие страны не ведут бесконечные войны". Трамп также напомнил о решении вывести войска США из Сирии и обещал "не сводить глаз" с Ирана.