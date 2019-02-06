Экс-глава Бразилии Лула да Силва получил 12 лет и 11 месяцев тюрьмы

В Бразилии вынесен очередной приговор в отношении экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Федеральный судья Габриэла Хард признала его виновным в коррупции и отмывании денег по итогам рассмотрения второго уголовного дела. Бывшего чиновника приговорили к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы. По первому делу в январе 2017 года да Силва уже получил 12 лет и 1 месяц заключения.

Оба дела связаны с недвижимостью. В последнем случае, по версии следствия, экс-президент незаконно завладел домом и земельным участком в штате Сан-Паулу. Сам да Силва свою вину не признал.

Отметим, что это первый президент в истории Бразилии, который оказался за решеткой по итогам коррупционного скандала.