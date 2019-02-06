К посту HR-директора крупной фирмы она поднималась от простого специалиста по персоналу. Новая работа сулила другой уровень жизни, и Ольга уже мечтала о ней - яркой и насыщенной. Но новая жизнь началась раньше - когда она узнала, что беременна.

Осваивая матчасть

- Я еще в школе решила, что ненавижу детей. Мама не раз рассказывала, какими жуткими были у нее роды, я изо дня в день слышала, как ей тяжело на меня, единственную дочь, зарабатывать, - вспоминает Ольга. - Когда вышла замуж, страшно боялась - не дай бог у меня кто-то появится. А знакомых, у кого есть дети, просила не приводить их в гости, а если же они приходили с детьми, то держалась от них подальше. А уж что писала в соцсетях...

Шок, дикая злоба , страшная досада на то, что муж и мать уговорили ее не делать аборт (он был бы уже третьим по счету, "а тебе уже 31"), Нечаева не находит слов, чтоб описать свои чувства - человека, споткнувшегося на старте блестящей карьеры. Она до дрожи боялась потерять фигуру, мозги, будущее и видела себя теткой с бигуди и в грязном халате, а вокруг вечно орущих детей…

Примерно на 20-й неделе HR-директор и выпускница международного отделения МТУСИ начала прорабатывать ситуацию.

- Я умею быстро анализировать процессы, осваивать большие объемы информации, вычленять конструктивные зерна и находить короткий и выгодный путь действий.

Ольга подписалась на сообщества беременных, читала про психологию родительства, про взаимное доверие матери и ребенка... Читала, ревела, прорабатывала детские травмы, успокаивалась. А к 9-му месяцу освоила матчасть по физиологии родов и начала вместе с мужем делать массаж, чтобы родить без разрывов. Родила, тут же влюбилась в дочку, "невероятно красивую". И названную Каролина-Эмилия: захотелось, чтоб в имени была нежность и плавность.

Нечаевой сразу захотелось еще. А всего HR-директор запланировала себе четверых - на радость мужу, мечтавшему о детях.

Идеальные работники

Так, как повезло Дмитрию Нечаеву, везет не всем.

Среднестатистический чайлдфри словно списан с его жены. Цифры от социологов МГУ: 60% людей, сознательно выбравших бездетность, - единственные дети в семье, 70% - обеспечены, у 65% высшее образование, у 75% - постоянный партнер. Согласитесь, чайлдфри - практически идеальный работник. И женщин среди таких работников в 4 (!) раза больше, чем мужчин.

- Женщине карьера дается большими усилиями, нежели мужчине, и, уходя в декрет, она теряет почти все, - говорит ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик. - А в семье решение о детях принимает женщина, имеющая больший доступ к контрацепции. Мужчина, как правило, соглашается.

Прежде у каждой женщины была в жизни обязательная "галочка" - ребенок, он и давал ей возможность чувствовать себя женщиной, а не мужиком. Сегодня все наоборот: женщины все чаще начинают чувствовать себя женщинами, когда они свободны, независимы, могут много времени уделять внешности, карьере, саморазвитию…

Сознательная бездетность пока еще маргинальна. В сообществе "Чайлдфри по-русски" соцсети "ВКонтакте" сегодня 14 тысяч подписчиков (это на уровне погрешности), из них 70 процентов - женщины. Но в 2013-м их было только 3 тысячи. Лишь 6% жителей России, согласно опросу ВЦИОМ в январе 2018-го, вовсе не хотят детей, и на общее снижение рождаемости это действительно особого влияния не оказывает. Но в 2005-м, по опросу ВЦИОМ, вовсе не хотели детей 0%. А в Москве на вопрос "сколько детей вы хотели бы иметь при всех необходимых условиях?" 17% респондентов отвечают сегодня - "нисколько".

- На детей у меня нет времени. Лекции, кастинги, съемки в рекламе, я работаю в театре, заканчиваю второе высшее, - говорит Татьяна из группы "Чайлдфри по-русски" "ВКонтакте". - А беременность, роды, вскармливание - это ж сюжет для фильма ужасов. И красоты уж точно не прибавит.

Чайлдфри, семейные и одинокие, часто заводят собак: заботиться о ком-то хочется, а с животным проще, чем с ребенком. Его можно сдать в отель, пока ты в отпуске.

В погоне за куклой

- Когда Томми увезли на "скорой", я думала, что больше не увижу его. Я знаю, как реанимировать, делала это не раз: когда эпилептический приступ уже идет 20 минут, со рвотой и асфиксией, он задыхается, а врачи еще не приехали… Тогда обошлось.

Младшего сына Ольги зовут Томас-Филипп. Его хотели назвать просто Томасом (Дима - из Эстонии), но когда положили на пеленальный столик, шапка съехала набок - как у Филипка из известного рассказа.

Сын - сгусток тяжелых болезней, и пока неясно, какая тяжелее, точного диагноза нет, хотя человек за 4 года обследован от и до, сдал все анализы, включая дорогие генетические. У него эпилепсия, микроцефалия, ДЦП, проблемы со зрением, с обменом веществ... На 12-й неделе Ольге ставили предрак шейки матки, но экс-чайлдфри отказалась от аборта, отчаянно желая сына.

…Все стадии отчаяния позади. Ольга продолжила вычленять "конструктивные зерна" находить короткие пути: штудировала медицинские учебники и справочники, училась читать МРТ, искала группы, где собирались реабилитологи. Польза от 3-летнего ЛФК оказалось минимальной, если сопоставить ее с затраченными усилиями, и международный экономист понял: пора самой становиться реабилитологом, это и выгоднее, и дает возможность заниматься с сыном дома. Она уволилась с работы, на которую так и не вышла после декретов, собрала денег и записалась на 2-годичный курс фельденкрайз-терапии.

…Томми, вихрастый, глазастый пацан, сидит на мате и тянется за Барби, лежащей на кресле, мама держит его за плечи. Все, вот она кукла, тут бы и поиграть, но мама снова кладет игрушку на кресло, чуть подальше. Томми опять тянется, а Ольга уже только чуть придерживает его сзади за майку. Ура, кукла снова в руках…

- Принцип фельденкрайз-терапии - стимулируй человека что-то сделать, он осознает свои возможности и будет стремиться к их расширению, - объясняет Ольга.

Вот уже полтора года она проводит с Томичем по нескольку сеансов в день, и тот, обреченный лежать и сжиматься в спастике, сейчас может раскрыть и закрыть кулак, брать чашку и пить, бить кулаком, кивать... Ему надоело лежать, он хочет ходить на четвереньках, при нас пытался встать на ноги.

- Я не знаю, что будет дальше, а сейчас просто делаю все, чтоб ему было хорошо сейчас и немного легче потом, - говорит Ольга и гладит Тильду. С животными Томичу нравится играть больше, чем с игрушками.

Шлифануть силовой

На своей странице в "Фейсбуке", где Ольга изо дня в день постит видео занятий с Томми, она как-то расписала почасовой график своих выходных. Вот некоторые пункты: "проснулась в 5.30 от писка Томми". "9.30 - фельденкрайз на "Электрозаводской", девочка встает на прямые руки". "15.00 - занятие с детьми из детского дома-интерната на "Университете", 40 минут купала девчушку с синдромом Дауна и восхищалась, как она начала общаться". Мамы больных детей с разных концов Москвы, насмотревшись фейсбучного видео, зовут Ольгу к себе, а ей это и нужно для преддипломной практики: защита уже в марте, и пункт "писать диплом" почему-то не попал в график.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Андрей Васянин

- Я не могу сказать, что без детей мне было бы легче, потому что мне не тяжело, - говорит бывшая чайлдфри, - просто я стараюсь регулировать уровень энергии.

Свой первый креативный визаж она создала на Хеллоуин - нарисовала на лице Эми "сахарный череп", это из мексиканской мифологии. И стала влогером (первая "в"), художником, создающим произведения вокруг собственного лица и тела. Влогеры придумывают образы, которые хотели бы изобразить на себе, сюжет вокруг них, снимают и монтируют ролики, кладут их на музыку - и получается видео, на которых они превращаются в богов, фантастических зверей и даже в пейзажи с солнцем и луной.

Ольга в первый же год влогерства прорвалась в основную сетку конкурса NYX FACE AWARDS 2017, сделав себя в Богиней природы, делающей людей разными - и "особыми", и обычными, и вошла в топ-15 мейкап влогеров России. О конкурсе вспоминает с улыбкой - как делала эскизы, закупала материалы, уезжала из дома с камерой и косметикой, оставляя детей на папу и бабушку. Двое суток на съемки, сутки на монтаж…

В этом году с конкурсом не вышло - диплом, Томич, занятия с детьми... А идей, говорит Ольга, масса, есть уникальные.

…"Дочапать до зала, сделать 55 минут кардио и шлифануть силовой". Это важный пункт - без этих 55 минут Ольге будет не до детей и не до мужей. А так час в зале - и снова в бой. Вот и селфи в зеркале после тренировки - веселая, мускулистая мама двоих детей. Никаких бигуди и грязных халатов.

Кстати

Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ:

- Не стоит бояться того, что из-за чайлдфри Земля вымрет: в некоторых развитых странах рождаемость много выше, чем у нас.

Я считаю, что чайлдфри, напротив, способны сегодня оказать реальную пользу обществу. Женщины-чайлдфри, не отвлекаясь, могут строить карьеру, мужчины - выбирать интересные, а не просто денежные профессии.

Детей сегодня поднимать непросто, в среднестатистической семье с деньгами не очень, а жизненные стандарты выросли. Так стоит ли заводить детей? Окупится ли это в будущем? Будем надеяться. История показывает, что социальная политика поворачивается лицом к семье именно тогда, когда рождаемость опускается ниже уровня простого воспроизводства. Так и существование чайлдфри может привести к полезным изменениям - в том числе и для семей с детьми.