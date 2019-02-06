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06.02.2019 18:09
Рубрика: Экономика

Заемщик меняет лицо

Эксперты рассчитали средние ставки по ипотеке в этом году
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
Средняя ставка по ипотеке в 2019 году составит около 10 процентов. При этом не исключено, что в некоторые месяцы кредиты для покупки жилья будут предлагать дороже 12 процентов.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

"Мы настроены позитивно, несмотря на то, что с июля идет тренд повышения ставок. Но он закончится в определенный момент", - уверен Сергей Гордейко, глава аналитического центра "Русипотека" на V Российском ипотечном конгрессе.

Ставки сегодня находятся на историческом минимуме, сообщил "РГ" руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Однако некоторые банки в свои стратегии на год все-таки уже заложили ставку выше 12 процентов. "К маю она будет более 12 процентов", - заявляет Татьяна Ушкова, председатель правления "Абсолют банка".

По ее мнению, такой уровень ставок существенно поменяет портрет заемщика. Для людей с уровнем доходов ниже 70 тысяч рублей эта ставка станет слишком большой нагрузкой. А покупателям с хорошим заработком проще использовать собственные сбережения, а не заемные средства.

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Однако некоторые эксперты отмечают, что для заемщика ставка не имеет такого принципиального значения, которое ей придают. Он обращает внимание на размер ежемесячного платежа. А его снижение зависит не только от банка, но и от застройщика, который может предложить комфортные цены для сохранения спроса. Да и сами покупатели при повышении ставок, возможно, переориентируются на более доступные варианты.

Девелоперы настроены пессимистично. Повышение ставок приведет к реализации негативных сценариев на рынке. Объем продаж упадет на 15 процентов, а выдача ипотеки на 27 процентов. Ситуацию усугубит удорожание строительства на 15-17 процентов, считает Дмитрий Цветов, директор департамента маркетинга и разработки продукта компании А101. Все это создает напряженную обстановку среди заемщиков. Им в помощь ЦБ предлагает ввести ипотечные каникулы.

Тогда те, кто из-за потери работы или болезни не сможет платить кредит, возьмут передышку. "Более 50 процентов всех жалоб 2018 года - это жалобы не на процент, не на отказ в выдаче ипотеки, это жалобы на невозможность выполнять обязательства по кредитному договору", - отмечает Мамута.
По его мнению, введение права заемщика на ипотечные каникулы позволит вернуться к нормальному графику платежей 80-90 процентам заемщиков, столкнувшихся со сложной жизненной ситуацией.

"Логика здесь очень простая - мы должны дать человеку гарантии того, что при неблагоприятном развитии ситуации у него лично: временной потере работы, болезни, иных не зависящих от него обстоятельств, у него будет период безопасности, в течение которого он сможет поправить свои дела, вылечиться или найти новую работу", - отметил Мамута. Он также сообщил, что Банк России заинтересован в скорейшем принятии законопроекта, который вводит такие права для заемщиков.

Экономика Недвижимость Ипотека Рынок кредитования
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