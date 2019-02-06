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Рубрика: Экономика

Комиссия пришла

ФАС проверит тарифы на оплату товаров по картам
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Столичный выпуск № 26(7784)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ комиссий при расчетах банковскими картами. Об этом "Российской газете" рассказали в ФАС и подтвердили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ранее президент России Владимир Путин назвал такие комиссии "квазиналогом" и признал существующие комиссии для бизнеса в три процента при безналичном расчете за товары и услуги слишком большими.

Ретейлеры сообщат в ФАС о своих издержках по организации безналичной оплаты за последние четыре года. В январе АКИТ в очередной раз направила обращение в ФАС с просьбой установить потолок процента эквайринга.

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Ретейлеры регулярно жалуются на то, что в нашей стране высокая стоимость эквайринга. Долгое время на их просьбы регулирующие органы отвечали отказом. Теперь появилась надежда, что на рынке могут произойти кардинальные изменения.

Аргументы у участников торговли весомые. В Евросоюзе в этой сфере действует ограничение - 0,2 процента для дебетовых карт, 0,3 процента - для кредитных. Если в других странах действуют законодательные ограничения, то у нас их нет. Размер комиссий платежные системы устанавливают по своему усмотрению. Предприниматель вынужден отдавать банку внушительный процент. Это сказывается на стоимости товара, в результате страдает покупатель. А работа с одними только наличными деньгами развивает неравные условия ведения бизнеса в стране.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, ретейлеры лучше всех знают своих клиентов и должны быть вправе самостоятельно формировать систему лояльности.

Экономика Финансы Банки Правительство ФАС
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