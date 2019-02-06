ФАС запросила у банков документы о тарифах на оплату товаров по картам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала первое исследование конкуренции на рынке оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, ФАС уже запросила информацию у банков и ритейлеров.

В самой антимонопольной службе поясняют, что исследование является частью "дорожной карты" по развитию конкуренции, которая была утверждена правительством в августе 2018 года. Данные будут использованы при подготовке доклада в правительство, который должен быть представлен до конца марта 2019 года.

Предприятия розничной торговли давно жалуются на уровень банковских комиссий при оказании покупателям услуг безналичного расчета. В поддержку позиции ретейлеров выступил президент России Владимир Путин. Он назвал существующие комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком большими. По словам главы государства, в некоторых странах подобная комиссия составляет 0,2%, у нас - 3%. "Конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог", - подчеркнул Владимир Путин.

Теперь ФАС хочет получить от банков копии документов, устанавливающих тарифы и правила предоставления услуг эквайринга для магазинов, копии договоров за 2017-2018 годы на оказание банковских услуг по обеспечению безналичных платежей, информацию о порядке заключения договоров на оказание таких услуг со всеми изменениями, дополнениями и приложениями.