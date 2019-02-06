Фото: Мамаев перед заседанием суда отпустил бороду

Сегодня в Тверском суде Москвы рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар"). Судебное заседание уже началось.

Журналисты сразу обратили внимание на внешний вид Мамаева. Дело в том, что полузащитник "Краснодара" отпустил бороду.

В случае удовлетворения ходатайства следствия Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий, останутся под стражей до 8 апреля.

Напомним, что все четверо находятся в СИЗО в качестве меры пресечения по делу, которое было возбуждено по статьям "Хулиганство" и "Побои". Драки с участием известных футболистов произошли в начале октября. Сначала они избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем чиновника Минпросторга Дениса Пака.