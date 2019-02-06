Германия пообещала НАТО увеличить военные расходы

Правительство ФРГ пообещало НАТО к 2024 году увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны. После этого времени рост вложений в военный сектор будет также продолжен.

Об этом сообщила газета Der Spiegel, ссылаясь на документ, который постпред Германии при НАТО передал генсеку организации Йенсу Столтенбергу. ФРГ последней из всех стран альянса предоставила такой документ.

В 2019 году расходы ФРГ на оборону составляют 43,2 миллиарда евро (в 2018 - 38,5 миллиарда евро). С учетом развития ВВП страны, к 2024 году эти расходы превысят 60 миллиардов евро, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп активно критиковал немецкие власти за то, что, по его мнению, они недостаточно тратят на армию. При этом глава Белого дома ссылался на договоренности, достигнутые в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе. Тогда страны альянса обязались в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.