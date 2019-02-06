Германия увеличит свой вклад в бюджет НАТО

Во вторник правительство Германии, как сообщили агентство dpa и еженедельник Spiegel, представило руководству НАТО стратегический документ, в котором оно обязуется к 2024 году повысить финансирование бундесвера до 1,5 процента ВВП. И после этого срока Берлин обещает из года в год увеличивать свой вклад в военные структуры НАТО.

Напомним, что еще в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе было решено, что все члены альянса должны стремиться к тому, чтобы довести свой финансовый вклад до 2 процентов от ВВП. Немцам этого пока не удалось, но они двигаются в этом направлении. Если пять лет назад Берлин отчислял на военные нужды 1,18 процента ВВП, то в минувшем году этот показатель подрос до 1,24 процента.

Интересно, что в ходе своей недавней поездки по странам Балтии министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен убеждала своих собеседников в том, что показатель 1,5 процента ВВП вполне реален.

Подобные оптимистические прогнозы министр подтверждает прогнозами экономистов. По их расчетам, запланированные на 2019 год оборонные расходы составят 43,2 миллиарда евро, а к 2025 году, в соответствии с обещанием, вырастут до 51 миллиарда, а то и до 60 миллиардов, но с учетом реализации этого оптимистического прогноза роста немецкой экономики.

Однако реальность скорее пессимистична. Ведь уже сегодня министерство финансов во главе с социал-демократом Шольцом вынуждено был изменить прогноз роста экономики в 2019 году с 1,8 до 1,0 процента.

Как выполнять обещанное? Не спорить же с президентом США Дональдом Трампом, который практически со дня своего появления в Белом доме настойчиво требует от партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить отчисления на нужды НАТО. По крайней мере, Германия уже откликнулась.