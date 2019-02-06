Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня

Развивать генетику в России будут в специализированных центрах мирового уровня.

Как рассказала журналистам вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, будут созданы три новых генетических центра.

"Мы провели президиум совета по федеральной научной программе по генетике. Там есть четыре направления - биобезопасность, бионезависимость, генетические технологии в медицине и генетические технологии в сельском хозяйстве, генетические технологии в промышленной микробиологии", - цитирует Голикову агентство РИА Новости.

На создание центров предполагается потратить более 12 миллиардов рублей, из которых 90 процентов - средства федерального бюджета.