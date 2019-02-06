Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов

Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону. Как сообщает телеканал NRK, формат соревнований предстоящего этапа в канадском Кэнморе будет изменен.

Согласно регламенту Международного союза биатлонистов (IBU), проведение состязаний при температуре ниже -20 градусов по Цельсию запрещено, потому под вопросом остаются гонки, запланированные на выходные. По прогнозам синоптиков, температура в субботу и воскресенье может упасть до -30 градусов. Однако в четверг, когда должен начаться этап, не ожидается морозов ниже -18, потому гонки не будут отменены, а лишь сокращены.

Так, длина мужской индивидуальной гонки, запланированной на 7 февраля, составит не 20, а 15 км. Соответственно, дистанция у женщин будет сокращена с 15 до 12,5 км.